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«Это был эксперимент»: минчанин Лев Толстой ходит босиком даже в минус 7. Как это отразилось на организме?

06 июня 2018 10:57
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Знакомьтесь, это босоногий Лев Толстой! Да-да, вы не ослышались! У молодого человека именно такой творческий псевдоним. Возможно, классик-однофамилец удивился бы, увидев такого неординарного юношу, который всегда разгуливает без обуви по улицам города. Но сам Лев считает, что это вполне нормально.

Лев Толстой: 
Это был чисто эксперимент: получится у меня или нет. Я проходил целый день, мне было больно, мне было тяжело, но я в принципе решил попробовать на следующий день тоже самое. 

«Это был эксперимент»: минчанин Лев Толстой ходит босиком даже в минус 7. Как это отразилось на организме?-1

Барефутинг или хождение босиком – целая философия и образ жизни. И если раньше без обуви ходили лишь те, кто не мог себе позволить этот атрибут, например, крестьяне, то сейчас, это причуда вполне обеспеченных и успешных людей. Впрочем, понять барефутеров можно.  

«Это был эксперимент»: минчанин Лев Толстой ходит босиком даже в минус 7. Как это отразилось на организме?-4

Инна Лашковская, врач-невролог, рефлексотерапевт УЗ «34-я Центральная районная клиническая поликлиника Советского района г. Минска»:
Хождение босиком улучшает кровообращение, т.е. происходит воздействие на рефлекторные зоны стоп, также это способствует профилактике плоскостопия. 

«Это был эксперимент»: минчанин Лев Толстой ходит босиком даже в минус 7. Как это отразилось на организме?-7

Светлана тоже не прочь прогуляться без обуви по парку или скверу.

Светлана Яцына:
Я думаю, что хождение босиком дает человеку энергию просто от контакта с землей.

«Это был эксперимент»: минчанин Лев Толстой ходит босиком даже в минус 7. Как это отразилось на организме?-10

Правда, Светлана предпочитает ходить босиком только в хорошую погоду. Причем, по траве. В то время как наш герой по имени Лев делает это и в жару, и в холод.

Лев Толстой:
Я могу ходить до -7, но не стоять, если я буду двигаться, кровь будет циркулировать и все будет в порядке с моими ногами.

И если снег и мороз остановить Льва не могут, то это прекрасно могут сделать сотрудники метрополитена.

Лев Толстой: 
Написано в правилах, что нельзя ходить босиком. Во всех других заведениях: в торговых центрах, кафе, барах у меня не было никогда проблем. 

Такой эксперимент над возможностями своего организма принес свои плоды. Лев уверяет: за 3 года практики барефутинга он ни разу ее заболел.

Инна Лашковская:
Имеет значение: по какой поверхности мы ходим. Это должна быть неровная поверхность. Линолеум, ковролин для этого не подойдут. Очень полезно, если будете ходить по траве, по гальке.

# Здоровье # Здоровье # Лев Толстой # Инна Лашковская # Светлана Яцына # Фотофакт # общество

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