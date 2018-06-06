«Это был эксперимент»: минчанин Лев Толстой ходит босиком даже в минус 7. Как это отразилось на организме?
Знакомьтесь, это босоногий Лев Толстой! Да-да, вы не ослышались! У молодого человека именно такой творческий псевдоним. Возможно, классик-однофамилец удивился бы, увидев такого неординарного юношу, который всегда разгуливает без обуви по улицам города. Но сам Лев считает, что это вполне нормально.
Лев Толстой:
Это был чисто эксперимент: получится у меня или нет. Я проходил целый день, мне было больно, мне было тяжело, но я в принципе решил попробовать на следующий день тоже самое.
Барефутинг или хождение босиком – целая философия и образ жизни. И если раньше без обуви ходили лишь те, кто не мог себе позволить этот атрибут, например, крестьяне, то сейчас, это причуда вполне обеспеченных и успешных людей. Впрочем, понять барефутеров можно.
Инна Лашковская, врач-невролог, рефлексотерапевт УЗ «34-я Центральная районная клиническая поликлиника Советского района г. Минска»:
Хождение босиком улучшает кровообращение, т.е. происходит воздействие на рефлекторные зоны стоп, также это способствует профилактике плоскостопия.
Светлана тоже не прочь прогуляться без обуви по парку или скверу.
Светлана Яцына:
Я думаю, что хождение босиком дает человеку энергию просто от контакта с землей.
Правда, Светлана предпочитает ходить босиком только в хорошую погоду. Причем, по траве. В то время как наш герой по имени Лев делает это и в жару, и в холод.
Лев Толстой:
Я могу ходить до -7, но не стоять, если я буду двигаться, кровь будет циркулировать и все будет в порядке с моими ногами.
И если снег и мороз остановить Льва не могут, то это прекрасно могут сделать сотрудники метрополитена.
Лев Толстой:
Написано в правилах, что нельзя ходить босиком. Во всех других заведениях: в торговых центрах, кафе, барах у меня не было никогда проблем.
Такой эксперимент над возможностями своего организма принес свои плоды. Лев уверяет: за 3 года практики барефутинга он ни разу ее заболел.
Инна Лашковская:
Имеет значение: по какой поверхности мы ходим. Это должна быть неровная поверхность. Линолеум, ковролин для этого не подойдут. Очень полезно, если будете ходить по траве, по гальке.