«Конфета сладкая, не шоколад»: первая помощь диабетику и симптомы гипогликемии

Новости Беларуси. Как распознать гипогликемию и что делать, рассказали в программе «Теледоктор».

Елена Сазонова, врач-эндокринолог эндокринологического отделения №1 УЗ «Городской эндокринологический диспансер» г. Минска:

Существуют определённые опасные состояния – и это нужно знать, особенно близким, родным, коллегам пациентов с сахарным диабетом. Пациент с сахарным диабетом, как I, так и II типа, может испытывать, к примеру, гипогликемию. Это, когда снижается уровень глюкозы в крови, у пациента нарушается координация, он становится недоступным к какому-то контакту, он может не реагировать на какие-то внешние раздражители, он может не отвечать на вопросы близких. И это состояние нужно заподозрить и своевременно оказать помощь.

В том числе, могут случиться эпизоды гипогликемии даже с потерей сознания.

Если Вы видите, что, к примеру, во время разговора он стал вести себя неадекватно, стал более заторможенным, Вы задаёте вопросы – он не реагирует, или отвечает с какой-то отсрочкой времени, и Вы знаете, что у него сахарный диабет – легче всего заподозрить, что у него гипогликемия. И здесь первой помощью, неотложной, будет конфета сладкая, не шоколад, потому что шоколад содержит большое количество жиров и замедляет всасывание углеводов. Это – важно. Потому что шоколад не подходит. Можно кусковой обыкновенный сахар. Маленькие пакетированные соки быстро всасываются в ротовой полости и повышается уровень глюкозы в крови. То есть, человеку дать попить сока, дать выпить сладкого. Если Ваш близкий человек, который живёт с сахарным диабетом, находится без сознания – конечно, никаких сладких продуктов в него запихивать, заливать не нужно. Потому что это, наоборот, может привести к закупорке дыхательных путей, вызвать асфиксию. В этом случае лучше всего вызвать «скорую помощь».