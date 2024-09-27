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Как не допустить дефицита витамина D? Рассказала врач-терапевт

27 сентября 2024 14:22
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Витамин D, известный также как «солнечный витамин», играет ключевую роль в регуляции кальция и фосфора в организме, а также имеет важное значение для здоровья костей, иммунной системы, сердца и других органов. Дефицит витамина D может привести к очень серьезным последствиям для здоровья.

Как не допустить дефицита витамина D? Рассказала врач-терапевт-2

Татьяна Рыбак, врач-терапевт клиники «Мерси»:
Оптимальный уровень витамина D это 30-40 нанограмм на миллилитр. Недостаточностью витамина D считается 20-30 нанограмм на миллилитр, дефицитом меньше 20. Витамин D играет важную роль в фосфорно-кальциевом обмене, поэтому это очень важно для плотности костей. Поэтому оптимальный уровень витамина D сохраняет плотность костной ткани, защищает человека от переломов и других проблем.

Как не допустить дефицита витамина D? Рассказала врач-терапевт-4

Симптомы дефицита витамина D могут быть разнообразными от общего чувства усталости и мышечной слабости до боли в костях и суставах, повышенной подверженности инфекциям, депрессии, проблемам с памятью и сном.

Как не допустить дефицита витамина D? Рассказала врач-терапевт-6

Татьяна Рыбак:
Рецепторы к витамину D есть во многих органах и тканях. Это и мышечная, это и костная ткань, это головной мозг. Ряд исследований, которые проводились, были связаны с влиянием витамина D на иммунную систему, на респираторную систему, на сердечно-сосудистую систему. Но причинно-следственной связи с дефицитом витамина D и, например, теми же онкологическими заболеваниями до сих пор не доказана. Поэтому использовать витамина D в лечении простудных заболеваний как основного препарата не стоит.

Как не допустить дефицита витамина D? Рассказала врач-терапевт-8

Главный источник витамина D для человека – это солнечный свет. Однако такие факторы, как недостаточное пребывание на солнце, темная кожа, неполадки в пищеварительной системе или недостаточное потребление пищи, богатые витамином D, могут привести к ее дефициту.

Как не допустить дефицита витамина D? Рассказала врач-терапевт-10

Татьяна Рыбак:
Витамин D содержится в хлебобулочных изделиях, дрожжевом тесте, в рыбе. Таких, как: дикий лосось, фермерский лосось, скумбрия, тунец, сардины, сельдь, также в сливочном масле, в яичном желтке. Диагностика дефицита витамина D проводится в лаборатории, когда вы сдаете кровь из вены.

Для профилактики дефицита витамина D рекомендуется умеренное пребывание на солнце, употребление пищи, богатой витамином D (к примеру, рыбы, яиц или  молочных продуктов), прием витаминных комплексов или добавок, особенно в осенне-зимний период, когда солнечный свет ограничен.

Как не допустить дефицита витамина D? Рассказала врач-терапевт-12

Татьяна Рыбак:
Если у вас появляется дефицит или недостаточность витамина D, необходимо прием препаратов. Они бывают в форме капель, капсул, таблеточек. Назначить правильную дозировку в этом случае поможет вам врач и определить сроки приема данных препаратов.

Как не допустить дефицита витамина D? Рассказала врач-терапевт-14

Дефицит витамина D – это важная проблема, требующая внимания и своевременного лечения. Поддерживая баланс витамина, можно обеспечить здоровье костей, иммунной системы и общее благополучие организма.

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