Как «космические» ботинки помогут детям с ДЦП? О медицинской инновации рассказали в Поставах

Новости Беларуси. В детском реабилитационном центре Поставского района внедрили космические технологии для лечения детей с ДЦП, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это первый и единственный пока опыт в нашей стране. Аппарат состоит из блока управления и ботинок, внутри которых – пневматические камеры. Все это соединяется между собой трубкой, по которой циркулирует воздух, что в конечном итоге создает эффект ходьбы. Инновации в медицине – репортаж Виктора Пралича.

Максим с мамой приехали в Поставы из Бреста. У мальчика проблемы с ногами. Самостоятельно ходить он не может – только в коляске или с чьей-то помощью. Сегодня в реабилитационном оздоровительном центре для них день открытий – впервые прошли процедуру на аппарате с новыми технологиями. В Поставах научились использовать космические технологии в лечении ДЦП – подробности.

Ноу-хау единственное не только в Витебской области, но и в стране в целом. Применяют его на практике уже около двух месяцев. «Космические» ботинки качают воздух с определенным давлением, это воздействует на стопу. Говоря простым языком, устройство создает пациенту эффект ходьбы.

Виктор Пралич, корреспондент:

Работа на аппарате может быть дополнена и системой виртуальной реальности. Это позволит ребенку ощущать не только механическое воздействие, имитирующее ходьбу, но и воспринимать визуальные образы. Например, прогулку по лесу.

Такие технологии изначально использовались исключительно для космонавтов, которым необходимо было возобновить навыки ходьбы после длительного полета уже на Земле. Исследования ученых показали, что такие методы могут восстановить координацию движений и после инсультов, спинных или черепно-мозговых травм.

Надежда Полховская, заведующая отделением Областного детского реабилитационного оздоровительного центра «Ветразь»:

Профилактика венозной недостаточности, нормализация мышечного тонуса и, конечно же, активация коры головного мозга, отвечающей за ходьбу. Специалисты уверяют, что «космические» ботинки – это космос в области реабилитационного оздоровления. Конечно, многое зависит от степени тяжести диагноза, но аппарат как минимум позволяет улучшить состояние пациента, помогает обрести навыки.

Сергей Петухов, главный врач областного детского реабилитационного оздоровительного центра «Ветразь»:

Наша задача – минимизировать те погрешности, которые произошли в результате тех или иных нарушений в их здоровье, и позволить им в дальнейшем за счет этих реабилитационных мероприятий адаптироваться в социуме.