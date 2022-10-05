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Как «космические» ботинки помогут детям с ДЦП? О медицинской инновации рассказали в Поставах

05 октября 2022 15:46
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Новости Беларуси. В детском реабилитационном центре Поставского района внедрили космические технологии для лечения детей с ДЦП, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это первый и единственный пока опыт в нашей стране. Аппарат состоит из блока управления и ботинок, внутри которых – пневматические камеры. Все это соединяется между собой трубкой, по которой циркулирует воздух, что в конечном итоге создает эффект ходьбы.

Инновации в медицине – репортаж Виктора Пралича.

Как «космические» ботинки помогут детям с ДЦП? О медицинской инновации рассказали в Поставах-1

Максим с мамой приехали в Поставы из Бреста. У мальчика проблемы с ногами. Самостоятельно ходить он не может – только в коляске или с чьей-то помощью. Сегодня в реабилитационном оздоровительном центре для них день открытий – впервые прошли процедуру на аппарате с новыми технологиями.

В Поставах научились использовать космические технологии в лечении ДЦП – подробности. 

Как «космические» ботинки помогут детям с ДЦП? О медицинской инновации рассказали в Поставах-4

Ноу-хау единственное не только в Витебской области, но и в стране в целом. Применяют его на практике уже около двух месяцев. «Космические» ботинки качают воздух с определенным давлением, это воздействует на стопу. Говоря простым языком, устройство создает пациенту эффект ходьбы.

Как «космические» ботинки помогут детям с ДЦП? О медицинской инновации рассказали в Поставах-7

Виктор Пралич, корреспондент:
Работа на аппарате может быть дополнена и системой виртуальной реальности. Это позволит ребенку ощущать не только механическое воздействие, имитирующее ходьбу, но и воспринимать визуальные образы. Например, прогулку по лесу.

Как «космические» ботинки помогут детям с ДЦП? О медицинской инновации рассказали в Поставах-10

Такие технологии изначально использовались исключительно для космонавтов, которым необходимо было возобновить навыки ходьбы после длительного полета уже на Земле. Исследования ученых показали, что такие методы могут восстановить координацию движений и после инсультов, спинных или черепно-мозговых травм.

Как «космические» ботинки помогут детям с ДЦП? О медицинской инновации рассказали в Поставах-13

Надежда Полховская, заведующая отделением Областного детского реабилитационного оздоровительного центра «Ветразь»:
Профилактика венозной недостаточности, нормализация мышечного тонуса и, конечно же, активация коры головного мозга, отвечающей за ходьбу.

Специалисты уверяют, что «космические» ботинки – это космос в области реабилитационного оздоровления. Конечно, многое зависит от степени тяжести диагноза, но аппарат как минимум позволяет улучшить состояние пациента, помогает обрести навыки.

Как «космические» ботинки помогут детям с ДЦП? О медицинской инновации рассказали в Поставах-16

Сергей Петухов, главный врач областного детского реабилитационного оздоровительного центра «Ветразь»:
Наша задача – минимизировать те погрешности, которые произошли в результате тех или иных нарушений в их здоровье, и позволить им в дальнейшем за счет этих реабилитационных мероприятий адаптироваться в социуме.

Как «космические» ботинки помогут детям с ДЦП? О медицинской инновации рассказали в Поставах-19

Сегодня медицина – одна из самых прорывных отраслей. Постоянно совершенствуются и методики, и подходы в оказании помощи. Шанс есть даже у людей с самыми сложными диагнозами.

# Медицина # Здоровье # Виктор Пралич # Надежда Полховская # Сергей Петухов # Новости Витебска и Витебской области # Фотофакт

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