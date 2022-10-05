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В Поставах научились использовать космические технологии в лечении ДЦП

05 октября 2022 11:32
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Новости Беларуси. В детском реабилитационном центре Поставского района используют космические технологии для лечения детей с ДЦП, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Поставах научились использовать космические технологии в лечении ДЦП-1

Аппарат состоит из блока управления и ботинок, внутри которых пневматические камеры. Все это соединяется между собой трубкой, по которой циркулирует воздух, что в конечном итоге создает эффект ходьбы. Уникальные технологии изначально использовались исключительно среди космонавтов после длительного полета. Теперь с помощью специальной обуви ставят на ноги страдающих сложным заболеванием детей.

В Поставах научились использовать космические технологии в лечении ДЦП-4

Алина Литвинчук, жительница Бреста:
Попробовали вертикализаторы и увидели эти ботиночки. Максиму понравилось, попробовал ходить. Что ты, Максим, сказал? Такое ощущение, как будто сам ходишь.

В Поставах научились использовать космические технологии в лечении ДЦП-7

Надежда Полховская, заведующая отделением Областного детского реабилитационного оздоровительного центра «Ветразь»:
Применение данного метода в комплексе с другими физиотерапевтическими процедурами дает очень хорошие результаты. Принцип воздействия заключается в том, что идет псевдомеханическое воздействие на опорные зоны стоп в режиме реальной ходьбы.

Исследования ученых показали, что такие методы могут восстановить координацию движений и после инсультов, спинных или черепно-мозговых травм.

# Учреждения здравоохранения # общество # Алина Литвинчук # Надежда Полховская # Новости Витебска и Витебской области # Фотофакт

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