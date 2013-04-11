Как избежать депрессии?

21 век, бурный и стремительный, принес человечеству не только болезни тела, но и нездоровье духа, а, значит, проблемы с психическим здоровьем, душевным состоянием – неизбежные издержки века прогресса. Взаимосвязь нашего физического и психического здоровья давно доказана. Как достичь гармонии между этими составляющими нашей жизни? С какими проблемами сталкивается человек в плане психического здоровья и, главное, как их избежать?

Что такое психическое здоровье, и как оно взаимосвязано с физическим здоровьем?

Ирина Кононович, главный врач УЗ «Городской психоневрологический диспансер» г.Минска:

Само по себе здоровье – это комплекс физического, психического и социального здоровья. То есть уже само определение дает нам понять, что внутри человека абсолютно все взаимосвязано. Любой физический недостаток сказывается на психическом состоянии человека. И наоборот. Психическое здоровье – это состояние полного благополучия, которое предоставляет человеку возможность реализовывать себя и правильно адаптироваться в стрессовых ситуациях внешних и внутренних факторов. Это значит, что когда у человека адекватная реакция на все окружающее, на любой стресс, а живем мы с вами в стрессе почти постоянно, и человек способен еще и реализовывать себя, то он является психически здоровым человеком.

Какие проблемы с психическим здоровьем наиболее часто встречаются?

Ирина Кононович:

Прежде всего, это депрессия. 5% населения Земли хотя бы раз в жизни болело депрессией. Еще встречаются, конечно, неврозы, неврастения… Болезней очень много. К счастью, тяжелые психические заболевания составляют только 1,5-2%.

По статистике женщины подвергаются психическим заболеваниям в 2 раза чаще, чем мужчины. И это неудивительно.

Татьяна Ушакевич, заведующая лабораторией УЗ «Городской психоневрологический диспансер» г.Минска:

Женщины более эмоционально чувствуют этот мир. Поэтому они больше подвержены таким состояниям, как уныние, депрессии и так далее.

Но это не означает, что мужчины - «крепкие орешки» в плане подверженности депрессивным состояниям. Одни считают, что неправильно сильному полу проявлять слабости, а тем более признаваться в них врачам. Другие находят выход в весьма банальном способе лечения – алкоголе. А ведь он дает только иллюзию благополучия, и это доказано.

Вообще человек проходит несколько опасных виражей в жизни подхватить «бациллу» депрессии. Во-первых, это подростковый период. Во-вторых, тяжело могут чувствовать себя женщины на стадии перехода к «золотой осени» жизни. Спровоцировать депрессию у женщин могут беременность и роды.

Нередко депрессия прячется под маской вполне реальных болезней, иногда негативные эмоции вызывают тяжелые проблемы со здоровьем. У мужчин это заболевания сердечно-сосудистой системы и желудочно-кишечного тракта, а у женщин – гинекологические проблемы.

Депрессиям больше всего подвержены молодые люди, испытавшие разочарования, и люди пожилого возраста после выхода на пенсию.

Валерий Турович, заведующий отделением пограничных состояний УЗ «Городской психоневрологический диспансер»:

У таких людей высокий риск суицида. У них ведь нет радости, у него нет перспективы. Он все видит в мрачном виде.

А значит, что эмоциональный фон, основа настроения, тоже мрачный, на почве которого легко прорастают зерна целой эпидемии, весьма заразной для всего общества.

А может ли человек как-то самостоятельно повлиять на состояние своего эмоционального фона, или здесь обязательно нужна помощь специалистов?

Ирина Кононович:

Если человек здоров, если у него нет какого-то заболевания, то он в состоянии сам справиться с этим. Но на протяжении жизни человек получил какой-то опыт и сам знает, что является составляющими его хорошего эмоционального фона. Для кого-то – это вкусная еда, для кого-то – хорошая компания, для кого-то – отдых или поход в театр. Поэтому человек может и должен знать, что поднимает ему настроение и каким образом он сможет сам справиться со стрессовой ситуацией. Есть еще такое понятие как адекватная реакция на стресс. И если в рамках адекватной реакции человек не справился, то ему нужна помощь специалиста.

Симптомы депрессии

Ирина Кононович:

Депрессия – это заболевание, которое характеризуется снижением настроения, физической и психической деятельности, снижением психической активности и непониманием радостей жизни. Это три основных симптома, которые характеризуют депрессию. Граница между пограничным состоянием и заболеванием, действительно, очень тонкая. Люди часто говорят дома: «У меня печаль. Мне плохо. Я, наверно, переутомился на работе. Нет настроения. Я чувствую себя как выжатый лимон». Это все уже характеристика состояния человека, основываясь на которой, можно подумать, что у него депрессия. Если такое состояние продолжается недели две, то ему, конечно, нужно обратиться за помощью к специалисту. Депрессию сложно обнаружить дома, потому что она маскируется под всем вышеперечисленным.

Лечение депрессии

Депрессия все чаще и чаще становится проблемой в современном обществе. На помощь приходят врачи. Но объект лечения очень деликатный - психика и душа человека.

Валерий Турович:

Раньше обращение к психиатрам ставило крест на карьере, на профессиональном росте, на общении с кем-то. Сегодня ситуация коренным образом изменилась. К нам обращаются люди достаточно серьезные, даже те, кто имеет и оружие, и права. Но люди не хотят общаться к психотерапевтам. Они идут к знахарям, гадалкам, считая, что на него навели порчу.

А вот на Западе обращение к специалистам такого плана давно стало нормой.

У лечения депрессивного состояния есть два метода: медикаментозный и психотерапевтический. Какой метод приоритетный, зависит от тяжести болезни.

Но для начала – беседа с пациентом. При первичном приеме – около 45 минут, а затем тестирование в психологической лаборатории.

Ирина Кононович:

Депрессия трудно поддается лечению, потому что 57% пациентов искажают назначения врача, порядка 20% людей не соблюдают дозировки и регламентированный период приема, а мы говорили, что он длительный (до 4-6 месяцев), и еще около 30% не соблюдают лечения в течение регламентированного времени. Но депрессия – это не безнадежное состояние. Медикаментов сейчас очень много, спектр очень широкий, психотерапевтов достаточно, психологи есть, т.е. есть арсенал для помощи таким пациентам. Сейчас очень часто используют антидепрессанты при лечении депрессии, которые еще помогают при лечении гипертонической болезни, сердечно-сосудистой недостаточности, если там нет каких-либо нарушений.

Профилактика депрессии

Ирина Кононович:

Каждый человек должен уметь заботиться о самом себе. Нужно уметь выделять время для отдыха, питаться нормальной пищей. Многие считают, что депрессию надо заедать сладкой едой. Есть другие продукты, которые тоже содержать серотонин. Он содержится в бананах, авокадо, в сушеных финиках, в семечках кунжута, тыквы и, конечно же, в шоколаде. Чтобы в нашем организме серотонин производился в нормальном количестве, нужен белок. Очень важно ставить цели и задачи, которые вы реально можете сделать. Важно просто говорить друг другу хорошие слова, выкинуть из нашего лексикона слова «ужас», «кошмар», «страх», «катастрофа». Это такие мелкие рекомендации, которые каждый может соблюдать.

Есть болезнь – есть и профилактика. Но вакцины против депрессии нет, поэтому остается простой, дешевый, но трудоемкий способ защиты – здоровый образ жизни.

Валерий Турович:

Алкоголь, сигареты, ненормированный распорядок дня - это то, что нельзя при депрессии.

Татьяна Ушакевич:

Физические упражнения повышают уровень эндорфина в крови – это тот самый гормон счастья. И если мы говорим о профилактике депрессии, то тут хорошо поможет солярий для увеличения солнечного дня, режим питания, в который следует включить рыбу и шоколад, а также физические нагрузки - танцы, просто упражнения и так далее. Важный момент – наличие хобби.

И, наконец, последний способ профилактики депрессии – общение с природой, животными и землей. Кстати, у людей, работающих на земле, депрессии, как правило, не бывает.