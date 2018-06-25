Как без вреда для здоровья привести себя в форму к отпуску? Рекомендации диетолога

Юлия Самусенко, корреспондент:

Эта неделя обещает быть прохладной и дождливой. В такую погоду правильно ухаживать за растениями и определиться с работами на грядках поможет лунный календарь садовода-огородника.

О том, как без вреда для здоровья привести себя в форму к отпуску, сегодня расскажет диетолог.

Как за две недели привести себя в форму к отпуску без вреда для здоровья? Из чего должен состоять рацион? Есть ли продукты, которые помогут добиться желаемого результата быстрее? Как правильно ухаживать за растениями с учетом лунного календаря садовода-огородника? Какая погода ожидается на этой неделе в Беларуси?

Подробности – в видеоматериале.