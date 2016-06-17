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Из-за укусов клещей в Минске к врачам обратились свыше 2 тысяч человек

17 июня 2016 07:55
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Новости Беларуси. В Беларуси растёт число жертв укусов клещей. Только в Минске в лечебные учреждения уже обратились свыше двух тысяч человек.

Чаще всего жители столицы "привозят" паразитов из леса или дачных участков, но не редки случаи и в черте города, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.   

Укус клеща абсолютно безболезненный. А, обитая в густой траве, он может поджидать свою жертву до десяти лет.

Тяжелые заболевания боррелиоз и энцефалит, а у домашних животных -пироплазмоз, переносят именно клещи.

# Здоровье # Укусы клещей

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