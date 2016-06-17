Из-за укусов клещей в Минске к врачам обратились свыше 2 тысяч человек

Новости Беларуси. В Беларуси растёт число жертв укусов клещей. Только в Минске в лечебные учреждения уже обратились свыше двух тысяч человек.

Чаще всего жители столицы "привозят" паразитов из леса или дачных участков, но не редки случаи и в черте города, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Укус клеща абсолютно безболезненный. А, обитая в густой траве, он может поджидать свою жертву до десяти лет.

Тяжелые заболевания боррелиоз и энцефалит, а у домашних животных -пироплазмоз, переносят именно клещи.