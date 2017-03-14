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Информационно-образовательный проект «Марафон здоровья»: как научить белорусов быть здоровыми?

14 марта 2017 07:52
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В Беларуси ещё прошлой осенью стартовал уникальный информационно-образовательный проект «Марафон здоровья». Он появился на базе лечебного факультета Белорусского государственного медицинского университета и нацелен на то, чтобы научить белорусов быть здоровыми. Как этого достигнуть? Об этом расскажут гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ –Павел Маркауцан, проректор по воспитательной работе БГМУ, кандидат медицинских наук и Владимир Пикиреня, ассистент кафедры психиатрии и медицинской психологии БГМУ.

# Медицина # Здоровье # Фотофакт # Владимир Пикиреня # Павел Маркауцан

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