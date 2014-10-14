Прямой эфир

I Евразийский конгресс по безвозмездному донорству открылся в Минске

14 октября 2014 10:54
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Безвозмездное донорство как будущее трансфузиологии. Обсудить инициативу Всемирной организации здравоохранения собрались 14 октября в Минске главные специалисты Европы и Азии. Таким образом, I Евразийский конгресс по безвозмездному донорству можно считать открытым.

Главным вопросом станет развитие бесплатной сдачи крови среди населения. Страны-участницы, среди которых Россия, Германия, Италия, обменяются опытом и обсудят перспективы развития такой инициативы.

Василий Жарко, министр здравоохранения Республики Беларусь:
К 2020 году необходимо обеспечить полный переход к договорному безвозмездному донорству во всех странах мира. В 62 странах мира донорство уже осуществляется только на безвозмездной основе, поскольку считается, что безопасное осознанное и ответственное донорство может быть только безвозмездным.

Всего конгресс собрал около 300 делегатов, среди которых почти полсотни зарубежных представителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Василий Жарко # Здоровье # Донорство в Беларуси

Другие новости рубрики

Все новости
В Вороновском районе Гродненской области открылась новая больница
11 октября 2014 17:29

В Вороновском районе Гродненской области открылась новая больница

В Минске прошел VI Конгресс педиатров стран СНГ
10 октября 2014 18:05

В Минске прошел VI Конгресс педиатров стран СНГ

Утренняя зарядка с Марией Богатырь и солистом группы «Цвет алоэ» Сергеем Лапковским
09 октября 2014 08:30

Утренняя зарядка с Марией Богатырь и солистом группы «Цвет алоэ» Сергеем Лапковским