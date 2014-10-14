I Евразийский конгресс по безвозмездному донорству открылся в Минске

Новости Беларуси. Безвозмездное донорство как будущее трансфузиологии. Обсудить инициативу Всемирной организации здравоохранения собрались 14 октября в Минске главные специалисты Европы и Азии. Таким образом, I Евразийский конгресс по безвозмездному донорству можно считать открытым.

Главным вопросом станет развитие бесплатной сдачи крови среди населения. Страны-участницы, среди которых Россия, Германия, Италия, обменяются опытом и обсудят перспективы развития такой инициативы.

Василий Жарко, министр здравоохранения Республики Беларусь:

К 2020 году необходимо обеспечить полный переход к договорному безвозмездному донорству во всех странах мира. В 62 странах мира донорство уже осуществляется только на безвозмездной основе, поскольку считается, что безопасное осознанное и ответственное донорство может быть только безвозмездным.

Всего конгресс собрал около 300 делегатов, среди которых почти полсотни зарубежных представителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.