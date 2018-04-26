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Психолог: почему стоит читать пожилым людям

26 апреля 2018 19:06
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Новости Беларуси. Разбираемся с психологом, почему книга – лучший друг человека.

Сергей Кручинин, психолог:
Это то, что не даёт нам, нашему мозгу, нашему мыслительном аппарату состариться.

Это делает нас молодыми.

То есть, чтение даёт нам возможность сохранять наш умственный аппарат. А, в принципе, во многом старение человека происходит и так считают достаточно много физиологов – за счёт, в первую очередь, старения его мозга, его мыслительного аппарата. Как только он перестаёт напряжённо умственно работать, всё остальное приходит тоже в негодность.

Чтение – приятный досуг или ежедневная необходимость: советы психолога Кручинина

# Консультация психолога # Здоровье # Сергей Кручинин

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