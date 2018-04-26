Психолог: почему стоит читать пожилым людям

Новости Беларуси. Разбираемся с психологом, почему книга – лучший друг человека.
Сергей Кручинин, психолог:
Это то, что не даёт нам, нашему мозгу, нашему мыслительном аппарату состариться.
Это делает нас молодыми.
То есть, чтение даёт нам возможность сохранять наш умственный аппарат. А, в принципе, во многом старение человека происходит – и так считают достаточно много физиологов – за счёт, в первую очередь, старения его мозга, его мыслительного аппарата. Как только он перестаёт напряжённо умственно работать, всё остальное приходит тоже в негодность.
Чтение – приятный досуг или ежедневная необходимость: советы психолога Кручинина