Психолог: почему стоит читать пожилым людям

Новости Беларуси. Разбираемся с психологом, почему книга – лучший друг человека.

Сергей Кручинин, психолог:

Это то, что не даёт нам, нашему мозгу, нашему мыслительном аппарату состариться.

Это делает нас молодыми.

То есть, чтение даёт нам возможность сохранять наш умственный аппарат. А, в принципе, во многом старение человека происходит – и так считают достаточно много физиологов – за счёт, в первую очередь, старения его мозга, его мыслительного аппарата. Как только он перестаёт напряжённо умственно работать, всё остальное приходит тоже в негодность.