Главный акушер-гинеколог Минздрава: В момент рождения ребенка нежелательно присутствие его отца

Присутствие мужчины при появлении на свет его ребенка нежелательно. Такое мнение высказал главный акушер-гинеколог Министерства здравоохранения Беларуси Александр Барсуков.

Количество желающих принять участие в партнерских родах в последние годы увеличивается, но до суперпопулярности еще далеко. «Все же мужчины предпочитают дома отмечать момент рождения ребенка», - сказал Александр Барсуков.

По его словам, большинство родовспомогательных учреждений Беларуси построены гораздо раньше, чем в стране стала приживаться идея партнерских родов, пишет БЕЛТА. Эти учреждения модернизированы, оснащены современным оборудованием, однако в полной мере обеспечить каждой паре исполнение желания осуществить партнерские роды не могут. «В родзале должны находиться в этот момент только родители будущего ребенка и медперсонал, а такая возможность уединения не всегда предоставляется, ведь одновременно могут проходить роды у других женщин и присутствие в помещении постороннего для них мужчины неэтично, - пояснил Александр Барсуков. - Роды - это очень интимный акт. В зарубежных клиниках для партнерских родов оборудуют обособленные помещения. В Беларуси такое возможно не во всех роддомах».

«Считаю, что момент рождения ребенка должен оставаться тайной. В этом смысле не нужно, как говорят в народе, стоять у тех ворот, из которых выходит весь народ», - пошутил Александр Барсуков. И продолжил уже на серьезной ноте: «В акушерстве ситуация иногда меняется одномоментно, врачам нужно принимать экстренные решения, применять определенные манипуляции и особые инструменты для завершения родового акта, а отец начинает метаться, мешать персоналу, падает в обморок...»

В качестве еще одно аргумента представитель Минздрава привел результаты исследования американских сексологов: в ряде случаев у мужчин, присутствовавших при рождении своего ребенка, впоследствии пропадает сексуальный интерес к его матери.

Александр Барсуков признался, что сам он не присутствовал при рождении своих двоих детей и не очень понимает мужчин, которые стремятся к партнерским родам. А вот в предродовой палате психологическая поддержка любящего мужчины, будущего отца очень нужна женщине, резюмировал главный акушер-гинеколог Минздрава.