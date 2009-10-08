Всемирный день зрения

Этот день призван привлечь внимание общества к проблеме слепоты, заставить задуматься о ценности зрения, о возможности обеспечить всем нуждающимся доступ к услугам врачей-окулистов.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), во всем мире около 314 млн. человек страдают нарушениями зрения, 45 млн. из них поражены слепотой. Около 82% людей, страдающих нарушениями зрения, - это лица в возрасте 50 лет и старше. Исследования указывают на то, что во всех регионах мира и по всем возрастным категориям женщины подвержены более значительному риску нарушений зрения, чем мужчины.

ВОЗ считает, что без надлежащих вмешательств число слепых людей может возрасти к 2020 году до 75 млн. При этом специалисты организации обращают внимание на то, что 85% случаев нарушения зрения и 75% случаев слепоты поддаются профилактике или лечению, сообщает БЕЛТА.