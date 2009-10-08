В детских садах и школах Франции запретили мобильные телефоны

Французский сенат принял закон, который запрещает пользоваться мобильными телефонами в детских садах, начальных школах и колледжах.

Документ приняли в рамках широкого пакета инициатив, направленных на защиту здоровья от электромагнитного излучения, передает БЕЛТА. «В детских садах, начальных школах и колледжах использование учениками мобильных телефонов запрещено», - сказано в тексте закона.

Также сенат увеличил до 14 лет ограничение на возраст детей, к которым производители мобильных телефонов могут обращаться с рекламой. Раньше дети могли быть объектами подобной рекламы с 12 лет.

Кроме того, сенаторы намерены предоставить более высокий уровень защиты людям, чья работа связана с ежедневным пользованием средствами мобильной связи. В частности, производителям мобильных телефонов и наушников будет в обязательном порядке предписано использовать специальное оборудование, снижающее влияние на мозг человека электромагнитных волн.