В США началась массовая иммунизация против вируса A/H1N1

Президент Барак Обама рекомендовал всем согражданам обязательно сделать себе прививку от гриппа А/H1N1.

Опросы показывают, что примерно треть граждан США намерены сделать себе эти прививки. В Нью-Йорке кампания стартовала в детском госпитале Монтефиор. Первые 68 тысяч доз вакцины в виде аэрозолей поступили во все пять районов мегаполиса. А всего в октябре-январе в медицинскую сеть ежемесячно будет поступать по 2 миллиона доз, сообщили власти Нью-Йорка.

Правительство города, развернувшее агитацию в пользу иммунизации, уверяет жителей, что препарата хватит на всех, но первыми прививать будут детей, а также работников здравоохранения и образования, передает newsru.com.

Между тем многие родители в США всерьез опасаются делать своим детям прививки от нового гриппа. Почти две трети из них хотят либо подождать с визитом в медкабинет, либо вовсе избежать его. Об этом свидетельствует опрос, опубликованный журналом Consumer Reports. В исследовании приняли участие 1502 взрослых американца. Половина из них намерена повременить с прививкой, прежде всего потому, что у них пока нет уверенности в новой вакцине. По этой же причине еще 14% респондентов полностью исключают возможность вакцинации своих чад. На фоне этих цифр довольно скромно смотрятся 35% родителей, которые считают прививку за благо.