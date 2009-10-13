Глаукома: симптомы, лечение, профилактика

Глаукома является тяжелым заболеванием, которое в 15% случаев приводит к слепоте.

СИМПТОМЫ ГЛАУКОМЫ

Для людей старше 40 лет регулярный осмотр офтальмолога позволит как можно раньше выявить это коварное заболевание. От тех, кто столкнулся с этим заболеванием, требуется четкое исполнение рекомендаций лечащего врача.

Валентина Катаркевич, офтальмолог глаукомного кабинета 3-й городской клинической больницы г. Минска:

Среди населения старше 40 лет болеет приблизительно 2-3%. В возрасте от 70 до 80 лет около 15% населения страдает глаукомой. В мире каждую минуту слепнет один пациент, больной глаукомой, и каждые 10 минут слепнет один ребенок.

Людмила Дулуб, заведующая отделением микрохирургии глаза 3-й ГКБ:

Коварство заболевания проявляется в том, что у человека ничего не болит, и очень долгое время зрение может оставаться нормальным. Нередко глаукома выявляется в таких стадиях, когда помочь человеку вернуть зрение нельзя.

Человеческий глаз непрерывно вырабатывает специальную жидкость, омывая и подпитывая все структуры, водянистая влага благополучно выводится водянистыми оттоками, если при этом не наталкивается на преграду.

ЛЕЧЕНИЕ ГЛАУКОМЫ

Глаукома неизлечима. Тем не менее, глаукому необходимо лечить, чтобы болезнь не забрала оставшееся.

Валентина Каранкевич:

Основное лечение глаукомы – консервативное. Сегодня у нас существует много препаратов для лечения глаукомы. Эти препараты уменьшают секрецию внутриглазной жидкости. Они показаны далеко не всем больным. При редкой частоте сердечных сокращений, при бронхиальной астме, при тяжелой сердечной недостаточности мы не можем назначать эти препараты. В таких случаях мы назначаем другой ряд препаратов, которые направлены на улучшение оттока.

Людмила Дулуб:

Первое время, если капли помогают – это основное лечение. Если же они перестают помогать, то нужно либо сменить капли, либо перейти к лазерному лечению. На сегодняшний день мы располагаем в клиниках суперсовременным лазерным оборудованием, которое позволяет делать очень современные микрохирургические лазерные операции.

Лазерные операции в лечении глаукомы применяются уже давно, но, в отличие от прежних методик, это вмешательство более избирательное. Оно не травмирует окружающие структуры и ткани глаза, не оставляет рубцов, не сопровождается ожогом.

Андрей Савич, заведующий отделением лазерной микрохирургии глаза 3-й ГКБ:

Используется в этой операции специальная линза, которая называется латина. Автор этой методики американец Марк Латина. В нашей республике это пока единственный аппарат для проведения подобных лазерных операций. Эффект от них длится порядка двух-трех лет, по прошествии которых такое вмешательство можно повторять.

Страдающие глаукомой пациенты по-разному откликаются на проводимое лечение. Одним достаточно капель, другим необходима комбинация лекарств и лазера, третьим же придется перенести не одну хирургическую операцию.

Людмила Дулуб:

На сегодняшний день все операции делаются под операционным микроскопом с микрохирургическими инструментами. Операция делается под местной анастезией. У нас нет наркозов. Как правило, в течение недели глаз полностью восстанавливается

Эффект хирургического лечения закрепляется лекарственной поддержкой, но оценивать этот эффект должен врач-офтальмолог.

ПРОФИЛАКТИКА ГЛАУКОМЫ

Людмила Дулуб:

Больной глаукомой нуждается в пожизненном наблюдении офтальмолога, потому что может быть ухудшение зрительных функций.

Что же, глаукома диктует свои правила человеку, столкнувшемуся с этой болезнью. Чтобы окончательно не потерять зрение, требуется регулярно посещать офтальмолога и четко выполнять назначения врача.

Глаукома не единственное заболевание глаз. Наиболее распространенным заболеванием является близорукость.