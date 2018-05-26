Эта тема искренне интересна нам всем. Акция «Жить, побеждая диабет» стартовала в Беларуси
Новости Беларуси. Жить, побеждая диабет. В преддверии Международного дня защиты детей в стране стартовала национальная акция, которая собрала около ста участников: детских эндокринологов, детей с сахарным диабетом и их родителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В программе – научные семинары для медиков из Беларуси и России, а также психологические тренинги для членов семей, в чей жизни инсулин имеет большое значение. А для самых маленьких предусмотрена интерактивная викторина.
Екатерина Вергасова, участник акции «Жить, побеждая диабет»:
Мы пришли сегодня всей семьей. Я пришла со своим ребенком, подростком, и с нами пришел наш папа.
Здесь темы, которые искренне интересны нам всем, в первую очередь моему ребенку, который живет с диабетом, и, конечно же, она интересна нам, родителям.
Тамара Кураева, профессор НМИЦ эндокринологии (Россия):
К счастью, эта проблема сейчас, благодаря усилиям всех стран, уходит. Мы сейчас говорим о том, что продолжительность жизни пациентов, заболевших с детства, не отличается или не должна отличаться от популяционной. Мы не видим в детском возрасте тех осложнений, которые мы видели 20 лет назад.
К слову, на сегодняшний день в Беларуси на диспансерном учете у детских эндокринологов наблюдаются более 2 тысяч детей с сахарным диабетом. Около 400 из них проживают в столице.