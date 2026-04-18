Еда кажется безвкусной? Врач рассказал, почему в носу появляются полипы и чем они опасны

Иногда в носу могут появиться неприятные образования – полипы. Они похожи на мячики или капельки, которые растут изнутри носовой полости. Почему они появляются? Обычно это связано с длительным воспалением слизистой оболочки. Если нос часто отекает из-за аллергии, простуды или других проблем, слизистая реагирует. Это как защитная реакция организма, которая со временем становится проблемой.

Борис Давидюк, врач-оториноларинголог медицинского центра «Нордин»:

Полипы в носу – это разрастание слизистой оболочки носа, возникающее в результате ряда болезней около носовых пазух носа. Достаточно частое явление, когда у человека возникает вот этот рост полипов в носу. То есть ряд болезней, которые приводят к росту, бывает процесс двусторонний, бывает односторонний. Главные симптомы полипов – это затрудненное дыхание через нос. Кажется, что он постоянно заложен, даже когда вы не болеете. Пропадает или ослабевает обоняние, поэтому еда кажется безвкусной. Также может появиться ощущение давления в области лба и щек.

Борис Давидюк:

Хронические заболевания околоносовых пазух, хронический синусит чаще односторонние. Одна из таких причин бывает – хоанальный полип. То есть воспалительный процесс, как правило, в верхней челюстной пазухе приводит к образованию хоанального полипа, который перекрывает половину носа и не дает человеку дышать. И также могут точно так же проявлять себя опухоли околоносовых пазух, зачастую злокачественные, поэтому не надо игнорировать симптомы, а обращаться своевременно за помощью, не дожидаясь запущенных стадии заболевания.

Рекомендуется избегать длительного воздействия аллергенов, своевременно лечить инфекции верхних дыхательных путей и поддерживать нормальный уровень влажности воздуха в квартире. Жить с полипами в носу бывает сложно из-за постоянного дискомфорта и нарушения дыхания. Сегодня медицина предлагает достаточно эффективные способы борьбы с таким недугом.

Борис Давидюк:

Обращаться нужно к отоларингологу, доктор посмотрит пациента, посмотрит его нос, составит план диагностики, и уже на основании точного диагноза определяется программа лечения пациента. В плане диагностики осуществляется компьютерная томография, то есть МРТ может понадобиться, эндоскопическая диагностика, то есть эндоскопия носа, иногда может понадобиться биопсия. И уже в зависимости от клинической картины, от диагностических находок, от визуализации околоносовых пазух и ставится диагноз. Лечение зависит от размера полипов и того, насколько сильно они мешают. Врач может назначить специальные спрей или капли, которые уменьшают отек и воспаление. Если же полипы большие и мешают дышать, может потребоваться операция по их удалению.