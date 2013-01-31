Для разгрузки поликлиник в новых микрорайонах будут строить филиалы

Новости Беларуси. Качество оказания медицинских услуг выйдет на новый уровень. Об этом сегодня сообщил председатель комитета по здравоохранению Мингорисполкома.

В последнее время участились случаи жалоб на порядок оказания медпомощи. Чтобы разгрузить городские поликлиники, в новых микрорайонах откроют филиалы. Помимо этого во Фрунзенском и Московском районе уже строятся четыре новые поликлиники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Виктор Сиренко, председатель Комитета по здравоохранению Мингорисполкома:

Подстанции скорой помощи, две подстанции строится. Мы надеемся, что будут завершены проектные по строительству клиники в Северном. На сегодняшний день мы можем сказать про то, что на 300 миллиардов рублей больше выделено по инвестпрограмме для строительства, чем в прошлом году, это серьезные вещи. И мы говорим про то оборудование, которое используется в наших клиниках и говорим про то, что им уже насыщенны наши учреждения здравоохранения.