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Для разгрузки поликлиник в новых микрорайонах будут строить филиалы

31 января 2013 11:58
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Новости Беларуси. Качество оказания медицинских услуг выйдет на новый уровень. Об этом сегодня сообщил председатель комитета по здравоохранению Мингорисполкома.

В последнее время участились случаи жалоб на порядок оказания медпомощи. Чтобы разгрузить городские поликлиники, в новых микрорайонах откроют филиалы. Помимо этого во Фрунзенском и Московском районе уже строятся четыре новые поликлиники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Виктор Сиренко, председатель Комитета по здравоохранению Мингорисполкома:
Подстанции скорой помощи, две подстанции строится. Мы надеемся, что будут завершены проектные по строительству клиники в Северном. На сегодняшний день мы можем сказать про то, что на 300 миллиардов рублей больше выделено по инвестпрограмме для строительства, чем в прошлом году, это серьезные вещи. И мы говорим про то оборудование,  которое используется в наших клиниках и говорим про то, что им уже насыщенны наши учреждения здравоохранения.

# Государственная политика в области здравоохранения # Виктор Сиренко # Здоровье

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