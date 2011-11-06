Директор РНПЦ травматологии и ортопедии: Метод лечения стволовыми клетками находится в Центре на стадии исследования и эксперимента

На вопросы ведущего программы «Неделя» отвечает директор РНПЦ травматологии и ортопедии, лауреат государственной премии Республики Беларусь Александр Белецкий.

Я так полагаю, что в преддверии зимы у вас наступает очередной сезон. Или у вас не бывает сезонности в работе?

Александр Белецкий:

Сезонности не бывает. Для каждого сезона характерны своего вида травмы и своего вида плановые оперативные вмешательства. Это связано и с посевной, и с уборочной. А если природные катаклизмы, то будут специфические повреждения. Гололед – переломы лодыжек, переломы шейки бедра. Если каникулы начинаются, то у детей бывают падения с качелей, высоты, переломы верхних конечностей.

В этом году, благодаря не очень жаркой погоде, у нас намного сократилось количество переломов шейного отдела позвоночника. А в прошлом году было очень много, потому что лето жаркое было. С этим у нас также связаны выезды нейрохирургических бригад: утопления или повреждения ныряльщиков.

Ваша отрасль медицины, в отличие от других, наверное, одна из капиталоемких. А какова цена вопроса, если рассматривать один отдельно взятый сломанный позвоночник?

Александр Белецкий:

Цена вопроса может колебаться от нескольких миллионов белорусских рублей до миллиарда. Но для всех белорусских пациентов это бесплатно. Я уже сколько раз в печати говорил, что все оперативные вмешательства бесплатны, все плановые, экстренные – все бесплатно для белорусов.

Перелом позвоночника первой степени. Достаточно 3-4 недели соблюдать постельный режим, и через полтора-два месяца пациент будет работоспособен. А если перелом позвоночника с повреждением шейного отдела, как бывает у ныряльщиков, полное нарушение верхних и нижних конечностей, то человек на всю жизнь – инвалид. И задача нашей экстренной нейрохирургической службы заключается в том, чтобы как можно быстрее прибыть на место происшествия. Раньше что было: пока довезут, пока пройдет время, везли в Центр.

И вот уже на протяжении более 20 лет действует экстренная нейрохирургическая помощь. Машина санавиации выезжает в любой районный центр с полным набором инструментария. Нужна только операционная сестра-помощник. И благодаря тому, что оказывается помощь на месте в кратчайшие сроки, за 20 лет существования Центра смертность от повреждений шейного отдела позвоночника уменьшилось в 10 раз.

Как вы прокомментируете новейший и довольно популярный сейчас метод, хотя скептики ставят под сомнение, много пишут об этом в Интернете, как стволовые клетки. Используете ли вы этот метод в своей практике?

Александр Белецкий:

Метод лечения стволовыми клетками находится именно у нас в Центре на стадии исследования и эксперимента. Мы его в практику лечения пациентов еще не внедрили и не применяем, потому что здесь как много противников, так и много сторонников. Единственное, с чего можно будет начинать, и мы над этим работаем вместе с Институтом переливания крови, Центром детской онкогематологии, для того, чтобы выращивать стволовые клетки пациента в замещение посттравматических опухолей, дефектов пока хрящевой или косной ткани. Но я говорю, что это еще только на стадии разработок инновационных проектов.

При таких суммах, которые Вы называли, ваша отрасль – не только серьезная статья расходов, но и, может быть, серьезная статья доходов. По поводу экспорта медицинских услуг: насколько много вы зарабатываете валюты для своего Центра, для страны?

Александр Белецкий:

Очень много. Сейчас у нас хотят лечиться пациенты из-за рубежа. Сегодня у нас лежит более 10 человек из дальнего и ближнего зарубежья, которым были проведены оперативные вмешательства, или которые должны проводиться. Чаще всего это реконструктивные операции на тазобедренном суставе, детская ортопедия, эндопротезирование суставов, нейрохирургические операции на позвоночнике малоинвазивным методом без больших разрезов, что тоже актуально.

Мы ежемесячно отслеживаем тарифы и ценовые предложения наших коллег из России, Украины, Польши и видим, что у нас гораздо дешевле.

Что такое экспорт услуг? Это надо придумать что-то новое. Если касаться нашей травматологии и ортопедии, то это новый метод оперативного вмешательства, новая конструкция для проведения этого вмешательства. Надо убедить своих зарубежных коллег в том, что у них этого нет, они этого еще не делают. Они приглашают нас туда.

В последнее время мы провели мастер-классы, показательные операции, учебу в Англии, Германии, Турции, Китае, Казахстане, Узбекистане, Азербайджане, 12 регионах России, Прибалтике. Если говорить языком экономики, то это уже маркетинг.

Настало такое время, когда директор должен быть не только хирургом, специалистом, но и маркетологом, и менеджером, и дипломатом. Сейчас мы формируем валютную подушку безопасности у себя в учреждении.