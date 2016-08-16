Диетолог Светлана Кашицкая: Соль для человека – незаменима как еда и вода!

Вопрос: Почему диетологи советуют сокращать количество соли в рационе?

Ответ:

Нельзя убирать соль вообще, это категорически запрещено.

Вы наверняка слышали, что здоровое питание предполагает отказ от соли, реальность же заключается в том, что соль является незаменимой для каждого человека как еда, вода.

Натрий хлор является важнейшим электролитом. И помогает поддерживать в организме баланс между водой и электролитами. Натрий отвечает за водообмен между клетками и межклеточным пространством. Калий – за правильное давление внутри каждой из клеток. Обмен этого калия и натрия – один из самых важных процессов в жизнедеятельности клеток нашей мышечной и нервной ткани. Именно поэтому нельзя абсолютно лишать организм соли. Натрий и хлор необходимы для вашего здоровья.

Содержание соли лишь в самих продуктах никогда не восполнит потребности соли организмом для его нормального функционирования.

Недостаток соли организм восполнит разрушением костной и мышечной тканей. Недостаток соли может привести к депрессиям, нервным и психическим заболеваниям, нарушениям пищеварения и сердечно-сосудистой деятельности.