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Диетолог Светлана Кашицкая: Соль для человека – незаменима как еда и вода!

16 августа 2016 10:02
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Вопрос: Почему диетологи советуют сокращать количество соли в рационе?

Ответ:
Нельзя убирать соль вообще, это категорически запрещено.

Вы наверняка слышали, что здоровое питание предполагает отказ от соли, реальность же заключается в том, что соль является незаменимой для каждого человека как еда, вода.

Натрий хлор является важнейшим электролитом. И помогает поддерживать в организме баланс между водой и электролитами. Натрий отвечает за водообмен между клетками и межклеточным пространством. Калий – за правильное давление внутри каждой из клеток. Обмен этого калия и натрия – один из самых важных процессов в жизнедеятельности клеток нашей мышечной и нервной ткани. Именно поэтому нельзя абсолютно лишать организм соли. Натрий и хлор необходимы для вашего здоровья.

Содержание соли лишь в самих продуктах никогда не восполнит потребности соли организмом для его нормального функционирования.

Недостаток соли организм восполнит разрушением костной и мышечной тканей. Недостаток соли может привести к депрессиям, нервным и психическим заболеваниям, нарушениям пищеварения и сердечно-сосудистой деятельности.

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