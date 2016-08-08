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Диетолог Светлана Кашицкая: Рекомендую есть по два яйца в день! Это будет вам только на здоровье!

08 августа 2016 08:23
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Вопрос:
Прочла на одном сайте, что в курином яйце много минералов и витаминов, белка, а также много холестерина, нитрата и других токсичных веществ. Стоит ли ограничивать употребление этого продукта и правда ли, что яйца как полезны, так и вредны?

Ответ:
Существует миф, что здоровое питание предлагает отказаться от куриных яиц из-за того, что они содержат холестерин и могут повысить его уровень.

Но реальность такова: не более двух яиц в неделю. Таким правилом в течении 20 с лишним лет руководствовалось большинство наших сограждан.

Куриный желток действительно является очень богатым холестерийным продуктом. Но употребление яиц не только не вызывает повышение уровня холестерина, а наоборот, способствует распаду накопленных в печени жиров, благодаря тому, что яйца содержат в себе холин. Жиры подобраны в яйце очень удачно. Белки… Их нет совсем! А вот желток представляет собой настоящую кладезь.

Рекомендация:
Все диетологи-профессионалы рекомендуют есть по два яйца в день. И это будет вам только на здоровье.

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