Диетолог Светлана Кашицкая: Полезны ли «разгрузочные дни»?

Существует миф о том, что «разгрузочный день» – это полное голодание. Цель его – снижение веса. Реальность говорит совершенно о другом. Запомните: «разгрузочный день» – это не голодание! Когда вы голодаете, обменные процессы в вашем организме замедляются, при этом почки, печень, сердце продолжают трудиться и для этого им необходима энергия.

В чём польза «разгрузочных дней»? Во-первых, «разгрузочные дни» выводят лишние токсины, в том числе и алкоголь. Они помогают вывести лишнюю жидкость, если вы отекаете и вывести лишнюю соль, при этом ещё и выводит лишние жиры.

Основные ошибки: не надо делать эти дни перед «загрузочными». Есть и вовсе противопоказания: не каждому человеку можно делать «разгрузочные дни». Их нельзя делать, если вы беременны, кормите грудью, у вас какое-то вирусно-респираторное заболевание в стадии обострения или если у вас есть заболевания печени, почек или желудочно-кишечного тракта.

Сейчас прекрасное время для проведения «разгрузочных дней»! Ведь это лето, лучше всего использовать сезонные фрукты и ягоды. Устройте себе ягодный день, арбузный день.