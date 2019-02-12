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Что такое логопедический массаж и где его делают?

12 февраля 2019 12:49
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Съёмочная группа программы «Центральный регион» отправилась в Логойск.

Современное оборудование, большой выбор оздоровительных и развивающих занятий и профессиональный коллектив.

Детский сад «Лесная сказка» в Логойске подарил надежду многим родителям, чьи дети столкнулись с первыми в жизни языковыми сложностями.

Что такое логопедический массаж и где его делают?-1

Анастасия Чуприна, учитель-дефектолог ГУО «Дошкольный центр развития ребёнка г.Логойска «Лесная сказка»:
Недавно я прошла курс логопедического массажа. Мне очень нравится это.

Что такое логопедический массаж и где его делают?-4

Такой массаж применяется для правильной постановки звуков у детей до 5 лет. Аккуратно массируется лицо, голова и шея. Метод новый, но весьма действенный.

# Дети # Здоровье # Анастасия Чуприна

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