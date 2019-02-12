Что такое логопедический массаж и где его делают?

Детский сад «Лесная сказка» в Логойске подарил надежду многим родителям, чьи дети столкнулись с первыми в жизни языковыми сложностями.

Анастасия Чуприна, учитель-дефектолог ГУО «Дошкольный центр развития ребёнка г.Логойска «Лесная сказка»: Недавно я прошла курс логопедического массажа. Мне очень нравится это.

Такой массаж применяется для правильной постановки звуков у детей до 5 лет. Аккуратно массируется лицо, голова и шея. Метод новый, но весьма действенный.