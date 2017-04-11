Прямой эфир

Что такое антивитамины и зачем они нужны?

11 апреля 2017 11:55
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Все знают, что такое витамины, но что такое «антивитамины» – знает далеко не каждый. А последние, к слову, могут негативно влиять на обмен веществ в организме.

Получается, что антивитамины могут мешать выполнять свои функции витаминам. Причём, у каждого витамина есть свой антикод.

В результате витаминного противоборства ускоряется окисление аскорбиновой кислоты. Поэтому при нарезке свежих фруктов и овощей теряется до 50 % полезных веществ. Чем меньше времени пройдёт с момента приготовления витаминного блюда, тем меньше полезных веществ в нём окажется.

Витамин А плохо усваивается при употреблении кулинарных жиров: сливочного масла и маргарина.

Кстати, всем известный кофеин, оказывается, тоже может стать антикодом по отношению к витамину С и витаминам группы B. Поэтому лучше употреблять любимый напиток, в котором содержится кофеин за час до еды, или за полтора часа после неё. Питайтесь рационально.

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