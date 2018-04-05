Что привлекает иностранцев в белорусской медицине? Репортаж СТВ

Новости Беларуси. Безвизовый режим расширяет возможности медицинского туризма, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За 2017 год только в Гродненской областной больнице лечение прошли свыше 20 иностранцев. Едут туристы из Польши, Германии и Франции – стран, известных своими высокопрофессиональными врачами и ультрасовременными технологиями.

Общение с пациентами из разных стран мира в Гродненской областной больнице – дело привычное. Ведь медицинский туризм здесь стал отдельным направлением работы. Создан удобный сайт, идёт сотрудничество с турфирмами и санаториями. Результат в географии пациентов – Франция, Польша, Германия, Литва, Россия.

Елена Ковалева, турист (Бельгия):

Смотрела все интервью что там есть, что рассказывается, посмотрела, какое оборудование в клинике, что все это так современно.

Доступно, быстро и профессионально. Именно этими критериями руководствовалась Елена Ковалева – житель Бельгии, а по национальности россиянка, когда выбирала белорусскую клинику для решения своей проблемы. В 50 лет она весила 90 килограммов. Сопутствующие болячки – диабет, гипертония, артрит – даже ходила с трудом.

Елена Ковалева:

Цена, намного дешевле. Здесь получается две с половиной тысячи долларов. А у нас, в Бельгии, эта операция стоит 8 тысяч. А до этого, конечно, ещё надо пройти специалистов – это тоже дополнительные расходы.

Вячеслав Карпович, заведующий хирургическим отделением Гродненской областной клинической больницы:

Основные виды, которые во всём мире применяются бариатрических операций у нас уже несколько лет внедрены и мы широко их используем.

Лишний вес– серьёзная проблема в Европе. С этим сталкивается почти половина населения. За решением едут в Беларусь. Здесь и цена, и качество, и нет полугодовой очереди в листе ожидания. К тому же в Гродно развивают экспорт медицинских услуг по всем направлениям – оториноларингология, онкология, косметология.

Галина Буро, СТВ:

За 2017 год только в Гродненской областной больнице лечились свыше 20 иностранцев. К тому же, безвизовый режим расширил возможности медицинского туризма. Теперь высококвалифицированная помощь доступна в режиме – без лишних формальностей. 10 дней безвиза вполне достаточно, чтобы поправить здоровье. Иностранцы доверяют белорусскому врачу и пишут в Интернете только положительные отзывы.