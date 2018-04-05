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Что привлекает иностранцев в белорусской медицине? Репортаж СТВ

05 апреля 2018 17:17
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Новости Беларуси. Безвизовый режим расширяет возможности медицинского туризма, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За 2017 год только в Гродненской областной больнице лечение прошли свыше 20 иностранцев. Едут туристы из Польши, Германии и Франции – стран, известных своими высокопрофессиональными врачами и ультрасовременными технологиями.

Что привлекает иностранцев в белорусской медицине? Репортаж СТВ-1

Что привлекает иностранцев в белорусской медицине? Репортаж СТВ-3

Общение с пациентами из разных стран мира в Гродненской областной больнице – дело привычное. Ведь медицинский туризм здесь стал отдельным направлением работы. Создан удобный сайт, идёт сотрудничество с турфирмами и санаториями. Результат в географии пациентов – Франция, Польша, Германия, Литва, Россия.

Что привлекает иностранцев в белорусской медицине? Репортаж СТВ-6

Елена Ковалева, турист (Бельгия):
Смотрела все интервью что там есть, что рассказывается, посмотрела, какое оборудование в клинике, что все это так современно.

Что привлекает иностранцев в белорусской медицине? Репортаж СТВ-9

Доступно, быстро и профессионально. Именно этими критериями руководствовалась Елена Ковалева – житель Бельгии, а по национальности россиянка, когда выбирала белорусскую клинику для решения своей проблемы. В 50 лет она весила 90 килограммов. Сопутствующие болячки – диабет, гипертония, артрит – даже ходила с трудом.

Что привлекает иностранцев в белорусской медицине? Репортаж СТВ-12

Елена Ковалева:
Цена, намного дешевле. Здесь получается две с половиной тысячи долларов. А у нас, в Бельгии, эта операция стоит 8 тысяч. А до этого, конечно, ещё надо пройти специалистов – это тоже дополнительные расходы.

Что привлекает иностранцев в белорусской медицине? Репортаж СТВ-15

Вячеслав Карпович, заведующий хирургическим отделением Гродненской областной клинической больницы:
Основные виды, которые во всём мире применяются бариатрических операций у нас уже несколько лет внедрены и мы широко их используем.

Что привлекает иностранцев в белорусской медицине? Репортаж СТВ-18

Лишний вес– серьёзная проблема в Европе. С этим сталкивается почти половина населения. За решением едут в Беларусь. Здесь и цена, и качество, и нет полугодовой очереди в листе ожидания. К тому же в Гродно развивают экспорт медицинских услуг по всем направлениям – оториноларингология, онкология, косметология.

Что привлекает иностранцев в белорусской медицине? Репортаж СТВ-21

Галина Буро, СТВ:
За 2017 год только в Гродненской областной больнице лечились свыше 20 иностранцев. К тому же, безвизовый режим расширил возможности медицинского туризма. Теперь высококвалифицированная помощь доступна в режиме – без лишних формальностей.

10 дней безвиза вполне достаточно, чтобы поправить здоровье. Иностранцы доверяют белорусскому врачу и пишут в Интернете только положительные отзывы.

Что привлекает иностранцев в белорусской медицине? Репортаж СТВ-24

Сергей Визгалов, заместитель главного врача Гродненской областной клинической больницы:
На сегодняшний день наша клиника имеет самое современное оборудование, которое позволяет выполнять высокотехнологичные оперативные вмешательства, которые в свою очередь, востребованы в Европе, России.

Тем временем, наша гостья из Бельгии уже настроена летом привезти в Беларусь мужа. В больницы же в ближайшие дни ждут пациентов из Ирландии, Литвы и России.

# Туризм # Здоровье # Фотофакт # Елена Ковалева # Сергей Визгалов # Вячеслав Карпович

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