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Больше площадей и нового оборудования. 20-ю поликлинику Минска реконструируют

24 мая 2019 17:32
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Новости Беларуси. Пациенты временно могут посетить поликлиники на улицах Якубовского 33, Бурдейнова 4 и Кунцевщина 8, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. 

Больше площадей и нового оборудования. 20-ю поликлинику Минска реконструируют-1

Само здание реставрируют и скоро начнут надстройку 5-го этажа. А на месте котлована появится еще один корпус. На дополнительных площадях появятся новые кабинеты и оборудование для УЗИ, стоматологии и рентгеноскопии.

Больше площадей и нового оборудования. 20-ю поликлинику Минска реконструируют-4

Больше площадей и нового оборудования. 20-ю поликлинику Минска реконструируют-6

Вячеслав Солодуха, главный врач 20-й поликлиники:
Добавится водолечение в данной поликлинике. Условия труда для сотрудников поликлиники будут лучше.

Больше площадей и нового оборудования. 20-ю поликлинику Минска реконструируют-9

Больше площадей и нового оборудования. 20-ю поликлинику Минска реконструируют-11

# Поликлиники в Минске # Здоровье # Вячеслав Солодуха # Фотофакт

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