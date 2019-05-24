Больше площадей и нового оборудования. 20-ю поликлинику Минска реконструируют

Новости Беларуси. Пациенты временно могут посетить поликлиники на улицах Якубовского 33, Бурдейнова 4 и Кунцевщина 8, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Само здание реставрируют и скоро начнут надстройку 5-го этажа. А на месте котлована появится еще один корпус. На дополнительных площадях появятся новые кабинеты и оборудование для УЗИ, стоматологии и рентгеноскопии.