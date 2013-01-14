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Более 500 столичных предприятий нарушили требования санэпидемслужбы

14 января 2013 11:08
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Новости Минска. Более 500 столичных предприятий попали в черный список минской санэпидслужбы. Специалисты зарегистрировали здесь различные нарушения.

За год минские эпидемиологи навестили с проверкой практически все производственные объединения столицы. Итоги рейдов озвучили сегодня в Мингорисполкоме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Иван Войтович, главный государственный санитарный врач Минска:
Это были нарушения, которые касались необходимости проведения ремонтных работ в производственных помещениях, бытовых помещениях. Кроме того были отмечены факты нарушений гигиенических нормативов, факторов производственной среды и по воздуху рабочей зоны, и по физическим факторам.
Кроме того были отмечены недостатки в организации производственного, внутреннего контроля на предприятиях. По всем фактам применены меры административного воздействия, выданы предписания по устранению нарушений.  

# Государственная политика в области здравоохранения # Здоровье

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