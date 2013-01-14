Более 500 столичных предприятий нарушили требования санэпидемслужбы

Новости Минска. Более 500 столичных предприятий попали в черный список минской санэпидслужбы. Специалисты зарегистрировали здесь различные нарушения.

За год минские эпидемиологи навестили с проверкой практически все производственные объединения столицы. Итоги рейдов озвучили сегодня в Мингорисполкоме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Иван Войтович, главный государственный санитарный врач Минска:

Это были нарушения, которые касались необходимости проведения ремонтных работ в производственных помещениях, бытовых помещениях. Кроме того были отмечены факты нарушений гигиенических нормативов, факторов производственной среды и по воздуху рабочей зоны, и по физическим факторам.

Кроме того были отмечены недостатки в организации производственного, внутреннего контроля на предприятиях. По всем фактам применены меры административного воздействия, выданы предписания по устранению нарушений.