Близорукость: симптомы, профилактика, диагностика, лечение

Особенности детской близорукости.

СИМПТОМЫ БЛИЗОРУКОСТИ

За 10 лет обучения количество страдающих приобретенной близорукостью учеников увеличивается в 10 раз. Ежегодно прирост близоруких детей составляет 5%. Учебный процесс – это тяжелый умственный и зрительный труд. Труд, от которого наши дети привыкли отдыхать, сидя у экранов компьютера и телевизора. Так они теряют зрение и приобретают близорукость. Близорукость еще называют миопией. Миопия встречается у различных возрастных групп населения.

Надежда Сюнгина, врач офтальмологического отделения 4 детской клинической больницы, врач первой квалификационной категории:

Близорукость – это дефект зрения, при котором человек плохо видит вдаль. Ее нельзя назвать чисто детской, потому что она начинается в основном в детском возрасте и остается у человека практически на всю жизнь. Еще мы выделяем такое понятие, как врожденная близорукость, которая встречается у 2% детей сразу после рождения.

Чаще всего причиной врожденной близорукости бывают различные заболевания матери во время беременности, особенно, в первые 3 месяца, это вредные привычки матери, это алкоголь , курение. Но чаще всего врачам приходится сталкиваться с близорукостью, приобретенной в школьные годы.

Когда мы смотрим вдаль, напряжение мышц глаз минимально. Чем ближе рассматривается точка или предмет, тем больше мышечных усилий затрачивается. Такое наведение резкости меняет форму хрусталика глаза, что называется «аккомодацией». Так осуществляется подготовка глаз, например, к чтению. Длительная нагрузка на аккомодационную мышцу приводит к ее спазму и провоцирует постепенное ухудшение зрения. Львиную долю таких нагрузок ребенок получает, конечно же, в школе, а затем и дома при выполнении домашнего задания. Здесь весьма закономерно возникает вопрос: почему при равных условиях обучения у одних детей зрение ухудшается, а у других нет?

Надежда Сюнгина:

Если мы имеем дело с наследственной предрасположенностью, то крайне важен режим труда и отдыха, полноценное питание ребенка и здоровый образ жизни .

Помимо интенсивных школьных нагрузок на ухудшение зрения влияют и другие факторы: плохое освещение рабочего места, неправильная посадка ребенка при чтении и письме, чрезмерное увлечение телевизором и компьютером, неполноценное питание и даже хронические заболевания.

Надежда Сюнгина:

Часто болеющие дети, перенесшие тяжелые инфекционные заболевания, которые мало бывают на воздухе, у кого ослабленный организм, имеющие ряд сопутствующих заболеваний имеют близорукость.

Близорукость вызывается не только перегрузкой и неправильной гигиеной зрения, но и наследственностью. Если оба родителя близоруки, то это заболевание может проявиться у ребенка до 18 лет.

Елена Герасимчик, врач-офтальмолог:

В развитии миопии большое значение имеет генетический фактор: наличие у родителей или родственников близорукости, ее степени или каких-либо других заболеваний глаз. Возникновение близорукости смещается к более раннему школьному возрасту, и степень близорукости прогрессирует намного активнее.

ПРОФИЛАКТИКА БЛИЗОРУКОСТИ

Обратите внимание, как сидит ваш ребенок. Правильно сидеть так: туловище должно быть вертикально, головка немного наклонена вперед, плечи горизонтально и параллельно линии стола, ножки согнуты в коленях под прямым углом, ступни упираются полной ступней в пол. Свет должен падать слева.

Близкий просмотр телепередач в неправильной позе чаще всего приводит к напряжению и утомлению глаз у ребенка. Света должно быть много, запрещайте ребенку смотреть телевизор в полной темноте. И еще учтите: если ребенок заболеет, у него поднимется температура, то в данном случае напрягать зрение вообще противопоказано.

ДИАГНОСТИКА БЛИЗОРУКОСТИ

Диагностика близорукости начинается с приема ребенка детским офтальмологом. Прежде всего, по специальной таблице проверяется острота зрения.

Надежда Сюнгина:

Нормальная острота зрения – это единица, когда ребенок видит 10 строчек, При близорукости ребенок видит только часть строчек. Врач коррегирует, смотрит, с каким стеклышком ребенок видит хорошо, назначает обследование, решает вопрос о подборе очков.

Наличие близорукости помогает определить и проверка зрения на рефракцию. Рефракция – это относительное положение фокусной точки глаза и сетчатки. В случае близорукости фокус находится перед сетчаткой, поэтому глаз хорошо видит вблизи и плохо вдали. Рефракция глаза исследуется при помощи специального прибора – авторефрактометра.

Елена Довженко, врач-офтальмолог:

Автоматический рефрактометр измеряет преломляющую силу глаза. Используется он для подбора очков и контактной коррекции.

Надежда Сюнгина:

Кроме проверки остроты зрения на таблице существует такой важный параметр, как передне-задняя ось глаза. Передне-задняя ось глаза позволяет измерить в норме величину глаза. В разном возрасте она разная. Если эта величина растет, то мы говорим о том, что уже прогрессирует близорукость.

Елена Герасименко, врач-офтальмолог:

В диагностике близорукости этот прибор помогает узнать состояние сетчатки, оценить размеры глазного яблока и его форму. При близорукости глаз растягивается, увеличивается его так называемая ПЗО (передне-задний отдел), мы можем его измерить, причем, можем измерить и у маленького ребенка, через веки, и у взрослого ребенка после закапывания анастезии, поставив датчик на роговицу. Чтобы остановить растяжение глазного яблока, делают склеропластику.

Общая диагностика зрения детей школьного возраста должна проводиться как минимум 2 раза в год. Современные диагностические аппараты позволяют на самых ранних стадиях выявить болезнь и своевременно принять меры.

Надежда Сюнгина:

С фондуслинзой мы можем хорошо посмотреть глазное дно. Если офтальмолог в поликлинике осматривает задний полюс глаза, то с помощью фондуслинзы мы можем посмотреть периферию.

Елена Герасименко:

Это прибор – фондускамера. Мы можем оценить состояние сетчатки в области заднего полюса, можем на снимках показать родителям пациента, что именно не нравится доктору, где локализован какой-то патологический процесс. Прибор позволяет сравнивать снимки, сделанные в разное время у одного и того же пациента или у разных пациентов с одинаковым диагнозом. Очень наглядный и очень объективный метод, очень хороший способ документации данных.

ЛЕЧЕНИЕ

Полученные в ходе диагностики данные помогают офтальмологу правильно оценить степень близорукости и определить тактику лечения ребенка.

Надежда Сюнгина:

Мы выделяем три степени близорукости – слабую, среднюю и сильную. Слабая – это до трех диоптрий, средняя – с трех до шести диоптрий, более шести диоптрий – это высокая степень близорукости.

Елена Герасименко:

Близорукость I и II степени непрогрессирующая, не считается даже заболеванием. Это так называемая аномалия рефракции. В мае у ребенка идет снижение остроты зрения. Дети приходят на проверку в начале сентября – идет полное восстановление остроты зрения. При этом никаких медикаментозных, хирургических, физических упражнений дети не делали. Просто было ограничение зрительной нагрузки, достаточный отдых. Зрение поднимается до единицы.