В Светлогорске предлагают обязать прохождение теста на ВИЧ

Светлогорский райисполком направил ходатайство в Палату представителей Национального собрания Беларуси о необходимости изменения законодательства о ВИЧ: в числе предложений - ввести обязательность теста на ВИЧ для вступающих в брак и супругов беременных женщин.

По словам заместителя председателя Светлогорского райисполкома Сергея Меркулова, ситуация с распространением ВИЧ-инфекции в регионе вызывает серьезную озабоченность. За 8 месяцев зарегистрировано 135 новых случаев, а всего за минувший год их было 147. В группу риска теперь вошли жители 25-40 лет, которые ранее крайне редко ставились на учет как инфицированные.

По мнению Сергея Меркулова, принимаемые в регионе меры профилактики дали свой положительный эффект, однако информационно-просветительской работы сегодня уже недостаточно. В связи с этим на последнем заседании исполкома были выработаны предложения по внесению изменений в законодательство, которые позволили бы повлиять на сложившуюся ситуацию.

В частности, районные власти предлагают включить СПИД в перечень социально опасных заболеваний, что расширит возможности профилактики. Кроме того, здесь видят необходимым ввести обязательность теста на ВИЧ для молодоженов и супругов беременных женщин, а также законодательно закрепить возможность обследования контактных лиц инфицированного, не указывая причины и источник возможного заражения. Это, в свою очередь, позволит воспрепятствовать распространению инфекции в тех случаях, когда сам вирусоноситель не ставит в известность родных и близких о своем диагнозе, подвергая их угрозе заражения, информирует БЕЛТА.