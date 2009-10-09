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С выставки органов украли легкое курильщика

09 октября 2009 14:58
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С экспозиции человеческих тел в столице Перу Лиме украдено легкое. По всей вероятности, злоумышленником оказался один из посетителей выставки, унесший с собой ценный экспонат.

«Легкое курильщика играло важную роль в донесении до мира идеи выставки. На его примере мы рассказывали об опасности вредной привычки», - посетовала директор музея Сьюзен Хефкен. За возвращение пропавшего легкого обещана награда в размере двух тысяч долларов.

Известно, что экспозиция человеческих тел "Миры тела" открылась в Лиме в июне этого года. На ней представлены 12 целых тел и более двухсот органов. Украденное легкое было одним из экспонатов, которые посетителям разрешено не только смотреть, но и трогать, сообщает newsru.com.

Всемирно известная выставка путешествует по миру уже 4 года, за это время ее успели посмотреть более 7 млн. человек.

# Здоровье

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