Новости Беларуси. Белорусские хирурги готовятся к проведению уникальной операции, которая должна помочь новорожденной девочке. Младенец не может самостоятельно питаться из-за врожденного порока развития пищевода. В РНПЦ детской хирургии есть уже много примеров, когда маленькие пациенты с непростыми диагнозами получили шанс на выздоровление. К примеру, в 2015 году хирурги центра провели операцию у ребенка весом чуть больше килограмма. В СНГ такого практически никто не делает.

Маленькая Алина стала пациенткой РНПЦ детской хирургии почти месяц назад. Такие пациенты поступают в центр всего 1-2 раза в год. Ее случай врачи называют особенным. Девочка не может самостоятельно глотать. Сейчас молоко в ее желудок поступает по этой небольшой трубке. Диагноз Алины — атрезия пищевода. Это значит, что пищевод девочки разделен на две трубки. Таким малышам врачи делают сложнейшую операцию — соединяют пищевод и восстанавливают его проходимость. Но у Алины отрезки очень короткие и соединить их нельзя. Решить проблему может искусственный орган. Тогда под вопросом качество жизни пациента. Белорусские хирурги готовы разрешить жизненно важную дилемму.

Александр Махлин, заместитель директора Республиканского научно-практического центра детской хирургии:

Подрастить ребенка, чтобы спустя 5-6 месяцев попробовать соединить эти два конца. Тогда ребенок будет жить со своим пищеводом. Качество жизни будет совершенно другое. Это первый ребенок, которому мы готовимся выполнить эту операцию

РНПЦ детской хирургии был создан в начале 2015 года. Под одной крышей он объединил практически все направления детской хирургии. Здесь проводят операции по устранению пороков сердца и других органов, борются с внутренними ожогами, которые дети могу получить, элементарно проглотив батарейку. Всего в РНПЦ более 190 пациентов с разными диагнозами. В год здесь проводят около 5 тысяч операций. За помощью в центр обращаются не только дети из Беларуси, есть пациенты из России, Украины, Азербайджана. А если около десятка лет назад в основном наши врачи отправлялись набираться опыта за границу, то сейчас стажироваться едут уже к нам.

Константин Дроздовский, директор Республиканского научно-практического центра детской хирургии:

Одна из задач создания этого центра – развитие научных направлений. И вот разработка таких направлений будет заниматься наша научная часть и результатом будут новые операции.

А этот пациент уже готовится к переводу из реанимации в стационар. К его появлению в центре готовились заранее. Диагноз мальчику поставили, когда он находился еще в утробе матери. Его сердце практически полностью поразила опухоль. Мальчика прооперировали на второй день жизни. За 3,5 часа хирурги спасли маленькое сердце. Сейчас оно здорово — Макар может спокойно жить и расти.

Виталий Дедович, заведующий кардиохирургическим отделением Республиканского научно-практического центра детской хирургии:

Опухоль, которая внешне напоминала ткань сердца, но прорастала в стенку. И была трудность, что нужно было ее не просто удалить, а резецировать с участком сердца. Скорее всего, когда ребенок будет идти в школу или жениться, о нас он уже и не вспомнит.

И это не единственная уникальная операция. В 2015 году хирурги центра прооперировали ребенка весом чуть больше килограмма. В СНГ такого практически никто не делает. Впрочем, большинство операций в РНПЦ проходят успешно. Но как внушительно не звучала бы статистика, самым ярким доказательством того, что в Беларуси детские жизни в надежных руках, служит вот эта стена в детской реанимации. За каждым снимком, а их здесь их десятки, уникальный маленький пациент и уникальная операция, которой можно посвятить еще не один сюжет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.