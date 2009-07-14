Аллергия и укусы клещей: симптомы и лечение

Аллергия на цветущие растения, пищу, лекарства и укусы насекомых.

АЛЛЕРГИЯ

Аллергия – это состояние повышенной чувствительности к некоторым веществам, которое может сопровождаться насморком и конъюнктивитом, головной болью, повышением температуры и кашлем. А потому ее легко принять за простуду. Но если эти симптомы повторяются при определенных условиях и времени года, то это аллергия.

Наталья Дударева, заведующая аллергологическим отделением 10-й ГКБ:

Доказано, что аллергия – это наследственное заболевание. Иногда в организме человека есть уже готовые антитела — он уже встречался с этим аллергеном, и к нему уже выработана сенсибилизация. Аллерген соединяется с антителом, этот комплекс оседает на тучных клетках и запускается аллергическая реакция: тучные клетки разрушаются, идет выброс биологически активных веществ, таких как гистамин и серотонин. Дальше уже наблюдаются внешние проявления аллергической реакции.

АЛЛЕРГИЯ НА ЦВЕТУЩИЕ РАСТЕНИЯ

Одну из самых распространенных форм аллергии врачи образно называют «деревянным пыленозом» — реакция на цветение деревьев в весенний период. Деревья цветут в определенный период. Врачи советуют меньше контактировать с аллергенами: меньше выезжать за город, закрывать форточки и ежедневно принимать душ. Особенно это в важно в солнечные, жаркие дни. В дождливую погоду симптомы аллергии более сглажены, поэтому дозу антигистаминных препаратов можно уменьшать.

ПИЩЕВАЯ АЛЛЕРГИЯ

Во избежание перекрестно-пищевой аллергии, лучше отказаться от плодов деревьев, на которые организм реагирует негативно. Яблоки и груши, вишни и сливы, орехи и мед, а также халва и семечки. Непереносимость человеком продукта питания отражается на коже в виде высыпаний крапивницы или отека Квинке.

Есть пациенты, которые впервые встречаются с этим заболеванием, тогда правильнее вызывать «скорую». Есть пациенты, которые страдают рецидивирующей крапивницей: в течение нескольких лет на коже появляются высыпания, которые похожи на ожоги крапивой, тогда им можно принимать противоаллергенные препараты и активированный уголь.

Чаще всего вызывают аллергические реакции кофе и шоколад, яйцо, рыба и копчености, орехи, мед, цитрусовые фрукты. Поэтому если они спровоцировали аллергию, то от них необходимо будет отказаться

АЛЛЕРГИЯ НА ЛЕКАРСТВА

Аллергическая реакция на медикаменты протекает особенно тяжело и в худшем случае может привести к анафилактическому шоку.

Если у пациента когда-то была аллергическая реакция, то перед тем как ввести ему какое-то новое лекарство, нужно провести пробы: это или кожная спецификационная проба или подъязычная проба для таблетированных препаратов.

Подъязычную пробу стоит применять и в домашних условиях, прежде чем давать больному какую-то новую таблетку: четверть таблетки под язык, где она в течение получаса медленно рассасывается. Если за это время не возникает никаких реакций (отек, жжение, зуд), то лекарство можно принимать. Если же симптомы наблюдаются, то нужно прополоскать рот и отказаться от этого препарата.

БЫТОВАЯ АЛЛЕРГИЯ

Перо подушки, домашняя и бумажная пыль, шерсть животных — на все это организм может остро отреагировать не только безобидным ринитом, но даже бронхиальной астмой. В этом случае необходимо создать условия для наименьшего контакта с аллергенами: заменить перьевые подушки, пуховые одеяла, по возможности убрать ковры, мягкие игрушки, тяжелые шторы, книги убирать в закрытые шкафы.

ПРОБЫ НА АЛЛЕРГИЮ

Если вы впервые столкнулись с острыми проявлениями аллергии срочно вызывайте скорую. Ведь заболевание не так безобидно и в своей тяжелой форме может даже привести к смерти. Это, конечно, самый худший вариант развития событий, но нужно обратиться к врачу, чтобы выявить враждебный для своего организма аллерген и научиться уживаться с ним.

Алла Голуб, медицинская сестра процедурного кабинета:

На кожу предплечья капельками наносятся аллергены, делаются маленькие поверхностные царапинки (3-4 мм) — и через 15 минут наблюдается реакция организма. Вылечить аллергию невозможно, но можно купировать симптомы и жить полноценной жизнью.

АЛЛЕРГИЯ НА УКУСЫ НАСЕКОМЫХ

Чтобы не провоцировать аллергию, следует избегать мест скопления оводней, ос и пчел, не надевать яркую одежду, не пользоваться сладкими духами, иметь при себе нужные препараты. Однако опасность укусов насекомых не ограничивается аллергией, если они являются переносчиками арбовирусных инфекций.

Тамара Самойлова, заведующая лабораторией экологии и эпидемиологии арбовирусных инфекций:

Арбовирусные инфекции – это инфекции с природной очаговостью, которые в естественных условиях передаются главным образом через укусы кровососущих насекомых – комаров и клещей.

На территории Республики Беларусь установлено 13 арбовирусных инфекций, среди которых более половины способны вызывать заболевания у людей и животных.

В основном распространены две арбовирусные инфекции — клещевой энцефалит и лаймборрелиоз. Проявления клещевого энцефалита и лаймборрелиоза похожи на симптомы простуды. Спустя несколько недель после укуса повышается температура тела, появляются тошнота и головная боль.

Для лаймборрелиоза характерно покраснение, которое постепенно мигрирует – перемещается. Такое состояние длится несколько дней, после чего признаки болезни могут исчезнуть. Но болезнь остается, прогрессирует и спустя пару недель заявляет о себе температурой тела около 40 градусов и судорогами.

На территории Беларуси регистрируются легкие формы арбовирусных инфекций. И клещевой энцефалит, и лаймборрелиоз сегодня успешно лечатся.

Если к вам присосался клещ, его нужно осторожно удалить: ни в коем случае не руками, взять нитку, сделать петельку, подхватить возле носика и аккуратно достать. Он помещается в емкость, которую нужно плотно закрыть и положить туда травинку, чтобы клещ не засох — так его будет проще вскрывать. Результаты анализа будут готовы уже на следующий день.

Анна Лисова, лаборант лаборатории экологии и эпидемиологии арбовирусных инфекций:

На клещевой энцефалит насекомых исследуют в лаборатории экологии и эпидемиологии арбовирусных инфекций НИИ эпидемиологии и микробиологии. На лаймборрелиоз – в Центрах гигиены и эпидемиологии по месту жительства.

Исследования клещей проводятся методами непрямой иммунофлюоресценции и ИФА (иммунофлюоресцентный анализ). Непрямым методом каждая особь исследуется отдельно: у клеща выделяются, фиксируются и обрабатываются слюнные железы, в которых в наибольшей степени концентрируется антиген — вирус клещевого энцефалита.

Надежда Климко, биолог лаборатории экологии и эпидемиологии арбовирусных инфекций:

После удаления клеща его чаще всего уничтожают или выбрасывают. Поэтому проверить, было ли насекомое заражено, уже невозможно. В таких случаях индикатором заражения становится сам укушенный.

Рекомендовано наблюдение от 7 до 14 дней — инкубационный период клещевого энцефалита. Если у пострадавшего проявляются головная боль, лихорадка, повышение температуры, то ему нужно обязательно обратиться в поликлинику. Если симптомы не проходят, кровь укушенного отправляется в лабораторию для исследования. Арбовирусную инфекцию, если она есть в организме человека, можно обнаружить на седьмые сутки после заражения.

В город клещей случайно приносят или завозят люди, клещей на себе переносят птицы. В целом по республике 3-10% клещей являются переносчиками вирусов, хотя в отдельных районах зараженность может быть и выше.

Клещ паразитирует и на домашнем скоте. И если этот клещ — переносчик арбовируса — животное заболевает и может заразить своих хозяев. Через молоко. Когда животное заболевает, оно начинает отказываться от пищи, в молоке появляются прожилки крови. Такое молоко пить нельзя.

Отправляясь на природу, сделайте так, чтобы одежда плотно прилегала к телу, кофту заправьте в брюки, а брюки в носки, наденьте головной убор. Не помешает также воспользоваться специальными средствами, отпугивающими клещей.

Специфическая профилактика показана лишь определенным категориям граждан: работникам заповедников, жителям зон с повышенной заболеваемостью арбовирусами. Такую прививку сегодня можно сделать бесплатно, в поликлинике по месту жительства. Иммунитет сохраняется длительное время. Нет случаев, когда человек заболевает после проведения вакцинации.