ВОЗ: пандемию гриппа A/H1N1 не остановить

Пандемия гриппа A/H1N1 стала необратимой, поэтому все государства должны иметь доступ к вакцинам. С таким заявлением выступила Всемирная организация здравоохранения.

Великобритания, Таиланд и Филиппины сообщили вчера о гибели от штамма вируса A/H1N1 нескольких своих граждан, а Саудовская Аравия закрыла международную школу после того, как 20 студентам был поставлен диагноз «грипп A/H1N1».

Растет количество летальных исходов, а вакцина против этого инфекционного заболевания станет доступной лишь в начале сентября.

Группа экспертов пришла к выводу, что «пандемия неотвратима, и поэтому все страны должны иметь доступ к вакцинам». Работникам здравоохранения вакцинацию необходимо провести в первую очередь, поскольку на них будет большой спрос из-за массового распространения инфекции.

Особое внимание должно быть уделено детям, так как они считаются «усилителями» распространения вируса, особенно, когда собираются в школе большими группами.

На сегодняшний день в мире зарегистрировано более 90 тыс. случаев заражения гриппом A/H1N1, из них 429 завершились летальным исходом, передает БЕЛТА.