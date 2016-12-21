Уникальная система лечения Сергея Бубновского: без таблеток, уколов и операций

Оздоровление – движение. Его видеоуроки о том как можно избавиться от мигрени – для многих – лучший рецепт. Его книги стали для людей настоящим спасением. Его практика помогла многим заново встать на ноги. А всё потому, что

Сергею Михайловичу Бубновскому удалось первому в мировой практике создать уникальную систему для лечения заболевания костно-мышечной системы без таблеток, уколов и операций, основанных на использовании собственных сил организма.

Сегодня действуют около 120 центров доктора Бубновского по всему миру. Эта методика помогла более полутора миллионам людей вернуть своё здоровье.

Профессор уверен: «Жизнь проигрывает тот, кто не подготовился к старости…» А старость – это прежде всего, потеря мышечной ткани.

Подробнее – в сюжете корреспондента СТВ Анастасии Макеевой.