12 мая - Международный День медицинской сестры

Новости Минска. Тёплые сердца под белыми халатами. Светлые души и добрые глаза. По первому зову они готовы прийти на помощь.

Медицинская сестра. Представьте, что такая нужная сегодня профессия появилась всего чуть более века назад. Её возникновение связано с именем англичанки Флоренс Найтингейл.

Во время русско-турецкой войны она организовала уход за раненными солдатами. Англичанке удалось изменить условия содержания для больных. В госпитале появились бани, прачечные и больничные кухни. Выживать и выздоравливать стало больше солдат. Сегодня, в день рождения Флоренс Найтингейл, свой профессиональный праздник отмечают медицинские сестры.

Порой, заботясь о других, они забывают о собственных недугах. Милосердие и сострадание руководит людьми этой профессии.

Елена Петричец, старшая медсестра урологического отделения УЗ «2 –ая городская детская клиническая больница»:

Человек он сострадает. Это невозможно мимо ушей, пройти просто. Каждая медицинская сестра обладает состраданием.

Елена Петричец ещё в детстве решила, что станет медицинской сестрой. Но поступить в медицинское училище с первого раза ей не удалось. Целый год девушка посвятила изучению профильных предметов. И вторая попытка увенчалась успехом!

Елена Петричец, старшая медсестра урологического отделения УЗ «2 –ая городская детская клиническая больница»:

Мне всегда нравилось помогать людям. Я ходила даже в кружок при медуниверситете, где преподавали студенты медуниверситета. И мне очень нравилось. Нравилась вообще медицина.

Так, уже более 20 лет Елена Петричец трудится в своей профессии. В настоящее время она занимает должность старшей медицинской сестры во второй городской детской клинической больнице Минска.

Со своими маленькими пациентами Елена Петричец находится в трудные для них часы. Чуткость, моральная поддержка, душевная теплота нужны больному не меньше, а порой и больше, чем лекарственные препараты. Недаром в далеком прошлом медицинских сестер называли «сестрами милосердия». Это название отражало не только профессиональную, но и моральную сторону их работы.

Старшая медицинская сестра должна ещё служить и примером для остального персонала. Нашей героине завоевать авторитет – удалось.

Инна Волчек, медсестра урологического отделения УЗ «2 –ая городская детская клиническая больница»:

Она у нас очень коммуникабельная, добрая, целеустремлённая. Если немножко нас где-то и подстегнёт, то делает это в мягкой форме. Мы очень ей довольны. И коллектив доволен. Мы её очень любим.

Елена Петричец знает, для чего пришла в профессию. Когда она слышит слова благодарности от пациентов, то понимает, что на своём месте находится не зря, сообщили в программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ.

Евгения Врублевская, пациентка урологического отделения УЗ «2 –ая городская детская клиническая больница»:

Медсёстры – это такие люди. Они, как мамы. Когда приезжаешь в детскую больницу, они помогают тебе во всём, заботятся. Вправду, как мамы. Как маленькая семья. В комнате живёшь, как будто с сёстрами. И просто грех не выздороветь!