Всем поровну

Так получилось, что после смерти моего мужа остались я и трое взрослых сыновей. В наследство вступили младший сын и я. Но мне кажется, все-таки это неправильно, несправедливо. Поэтому хотелось бы переписать наследство заново - на четыре равные части. Можно ли это сделать теперь?
Комментирует юрист Григорий Бузо:
Ваш вопрос решить можно, но только с согласия собственников. А собственники в данной ситуации - вы и вступивший в наследство младший сын. Причем обратиться с заявлениями в нотариальную контору вы должны лично.