Всем поровну

Угрожают убить? Ищите свидетеля...

<STRONG>Мой муж, когда выпьет, постоянно распускает руки. Иной раз грозит, что убьет. Вызываю милицию, а мне говорят: угрозу убийства нужно доказать. Так как найти управу на супруга?</STRONG><BR><BR> <EM>Комментирует юрист Екатерина Василевская:</EM> <BR><BR>В любом случае за семейный скандал он должен ответить. Это правонарушение трактуется как административное, и за него буяну грозит штраф от 2 до 30 базовых величин, либо административный арест сроком до 25 суток. Если супруг успел вас ударить, то такое правонарушение, в зависимости от тяжести нанесенных повреждений, трактуется либо как административное, либо уже как уголовно наказуемое. А вот угрозу убийства действительно нужно доказать. Свидетелем может быть сосед, любой знакомый человек либо ваши дети (независимо от того, совершеннолетние они или нет).