Прямой эфир

Всем поровну

20 марта 2008 10:27
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Так получилось, что после смерти моего мужа остались я и трое взрослых сыновей. В наследство вступили младший сын и я. Но мне кажется, все-таки это неправильно, несправедливо. Поэтому хотелось бы переписать наследство заново - на четыре равные части. Можно ли это сделать теперь?

Комментирует юрист Григорий Бузо:

Ваш вопрос решить можно, но только с согласия собственников. А собственники в данной ситуации - вы и вступивший в наследство младший сын. Причем обратиться с заявлениями в нотариальную контору вы должны лично.
# Консультация юриста

Другие новости рубрики

Все новости
20 марта 2008 10:24

Кто ответит за долги?

20 марта 2008 10:22

Завещание напишет нотариус

20 марта 2008 10:16

Угрожают убить? Ищите свидетеля...