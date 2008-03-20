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Завещание напишет нотариус

20 марта 2008 10:22
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Мой отец хочет написать завещание на дом на мое имя. Но сам написать текст он уже не может - очень плохо видит. Могу ли это сделать я в присутствии нотариуса?

Комментирует юрист Тамара Козловская:

Увы, не можете. Нужно, чтобы ваш отец взял паспорт и пришел в нотариальную контору со свидетелем - посторонним человеком, не являющимся родственником (тоже с паспортом). Нотариус в их присутствии сам напишет текст завещания, а ваш отец и свидетель подпишут его.
# Консультация юриста

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