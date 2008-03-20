Завещание напишет нотариус

<STRONG>Мой муж, когда выпьет, постоянно распускает руки. Иной раз грозит, что убьет. Вызываю милицию, а мне говорят: угрозу убийства нужно доказать. Так как найти управу на супруга?</STRONG><BR><BR> <EM>Комментирует юрист Екатерина Василевская:</EM> <BR><BR>В любом случае за семейный скандал он должен ответить. Это правонарушение трактуется как административное, и за него буяну грозит штраф от 2 до 30 базовых величин, либо административный арест сроком до 25 суток. Если супруг успел вас ударить, то такое правонарушение, в зависимости от тяжести нанесенных повреждений, трактуется либо как административное, либо уже как уголовно наказуемое. А вот угрозу убийства действительно нужно доказать. Свидетелем может быть сосед, любой знакомый человек либо ваши дети (независимо от того, совершеннолетние они или нет).
<STRONG>Как, интересно, рассчитываются алименты на ребенка? Мой бывший муж, например, - безработный. Недавно слышала, что в этом случае сумма выплат по алиментам должна составлять не менее 50 процентов от бюджета прожиточного минимума на ребенка. Это правда?</STRONG> <BR><BR><EM>Комментирует юрист Екатерина Орловская: <BR></EM><BR>Нет, это не так. Согласно ст.92 Кодекса о браке и семье Республики Беларусь, алименты на несовершеннолетних детей взыскиваются в следующих размерах: на одного ребенка - 25 процентов, на двоих детей - 33 процента, на троих и более детей - 50 процентов заработка и (или) иного дохода. Если родитель не работает, то размер алиментов устанавливается в соответствующем процентном отношении от средней месячной заработной платы по региону проживания.
<STRONG>Скажите, если я получу наследство от своей умершей бабушки, придется ли мне в случае развода делить его с мужем? И еще: считается ли выигрыш в лотерею совместно нажитым имуществом?</STRONG> <BR><BR><EM>Комментирует юрист Тамара Козловская:</EM> <BR><BR>Делить наследство Вам не придется, так как согласно ст.256 п.2 Гражданского кодекса Республики Беларусь, имущество, полученное одним из супругов во время брака в дар или в порядке наследования, находится в его собственности. Однако обращаем ваше внимание, что согласно ст.256 п.2 Гражданского кодекса, имущество каждого из супругов может быть признано их совместной собственностью, если будет установлено, что в течение брака за счет общего имущества супругов или личного имущества другого супруга были произведены вложения, значительно увеличивающие стоимость этого имущества (капитальный ремонт, реконструкция, переоборудование и т.п.). А вот выигрыш в лотерею будет считаться совместно нажитым имуществом.
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