Война соседей в Заводском районе Минска. Пожилая семья снизу недовольна семьей сверху из 5 человек с детьми

Олег Усачев:

Известно, что любовь бывает продажной, но вот ненависть всегда искренна. Герои этого сюжета очень искренние люди. Во имя любви человек готов на все, но на большее он способен во имя ненависти.

Говорят, что идеальные соседи шумят тогда, когда и вы. По этому поводу никак не могут примириться две минских семьи, проживающих по адресу ул. Байкальская, 43. Жители 103 и 107 квартир не могут пройти друг мимо друга без оскорблений. Единственное что у них общее — это плиты перекрытия между квартирами. Иными словами, что для 103 квартиры потолок, для 107 — пол. 19 лет соседи живут в напряжении из-за половой проблемы, точнее паркетной.

Петр Костюкевич:

И вместе с паркетом вселилась нечистая сила. И вот каждый день и днем, и ночью нет нам покоя сейчас. Грукают, стукают, бегают. Сейчас дети появились у этих хозяев, и на наши требования снять паркет, они, собственно, не реагировали.

В двухкомнатной квартире № 107, на 9 этаже, проживает 5 человек, в том числе и несовершеннолетние дети, которые, естественно, без движения не сидят ни минуты. Этажом ниже в 103 квартире проживают люди преклонного возраста Костюкевичи Петр и Ядвига. Они слышат все, что происходит у соседей наверху. Каждый шаг и каждый вздох жильцов сверху дико нервируют пенсионеров. Мирным путем к взаимопониманию за столько лет соседи так и не пришли.

Петр Костюкевич:

У нас вот есть документы, что в 95 году ЖЭС такое сделал заключение, что паркет положен с нарушением технологий укладки и местами положена мастика, а местами образовались пустоты. Поэтому нарушение произошло звукоизоляции.

Семья Костюкевич отстаивать свое право на тишину взялась всерьез. Только за экспертизу Ядвига и Петр отдали почти 8 млн. рублей. Затем нашли в себе силы и время пройти четыре суда, которые победоносно завершились в их пользу. Итог — решением суда жильцы 107 квартиры обязаны не только возместить соседям все материальные потери, но и заменить паркет на линолеум, то есть привести квартиру в первоначальное состояние.

Однако последнее требование никто выполнять не спешил. Соседей с исключительным слухом уже не переубедит ничто. Они уверены, что в 107 квартире никакого ремонта не было, и паркет как лежал, так и лежит на своем месте. Подняться на 9 этаж и убедиться в этом Петр и Ядвига опасаются.

Петр Костюкевич:

Судебные исполнители должны были эту провести работу: выполнить решение суда. Вот по сегодняшний день, уже вот прошло более 6 месяцев. А судебные исполнители буквально ничего не сделали, а дают отписку: паркет, мол, уже снят, у него даже есть фотография.

Ядвига Костюкевич:

Нам с мужем не выйти на улицу, они нам грозят, что убьют, зарежут. К мужу кидаются биться. Ко мне кидаются биться.

Наталья Курилович (соседка сверху):

Это просто человек неадекватный! Я не знаю даже, как сказать! Пытается всевозможными способами выселить из квартиры! Придумывает любые причины, чтобы выселить! Из-за этого страдаю я и моя семья!

И началась настоящая великая соседская война! С драками, оскорблениями, унижениями и угрозами. На поле боя у каждого своя правда. Месть и злость связывают враждующих уже длительное время. Без сотрудников ЖЭС и милиции урегулировать скандалы не получается. Дошло до того, что в один прекрасный день, во время просмотра телепрограммы, Ядвига Костюкевич внезапно услышала шум, и далее посыпались оконные стекла. Испуганный взгляд пенсионерки успел зафиксировать швабру, невинно поднимающуюся вверх.

Петр Костюкевич:

Вот эти хулиганы с 9 этажа разбили и без всякого наказания. И вот по сегодняшний день их не наказали за стекло, стеклопакет разбит. И этого мало ещё. Начали бить дверь тамбурную — стекло разбили. 3 раза ещё разбивали, выбивали доски, которыми был заложен проем дверной. И все безнаказанно!

Наталья Курилович:

С соседями снизу мы не общаемся. Но при встрече люди постоянно клевещут, проклинают мою семью, моих детей. Говорят всякие гадости в наш адрес. Люди ведут себя просто неадекватно!

Страсти между соседями накалились словно вольфрамовая нить. При этом никто не хочет поднимать белый флаг переговоров.

Нет гарантии, что линолеум спасет Костюкевич от всех звуков наверху, ведь там проживает 5 человек и маленькие дети.

Если пожилым людям так хочется тишины, то им впору переезжать в загородный дом, чтобы ни сбоку, ни сверху, ни снизу их не беспокоили соседские голоса и громкие шаги.

Наталья Курилович:

Мы решение суда выполнили. К нам приезжал судебный исполнитель, сфотографировал все комнаты. Сделано было заключение, дело закрыто на основании того, что мы произвели ремонт.

Светлана Гордеева, соседка с 4 этажа:

Они поменяли паркет на линолиум. Это видно. Соответственно, претензии соседей снизу необоснованны. Периодически я слышала, как она стучит им в пол. Будит ребенка, хотя в квартире была тишина.

Выполнение судебных требований так и не разрешило многолетний конфликт.

Павел Валькович, начальник отдела принудительного исполнения Заводского района г. Минска:

12 февраля 2014 года судебный исполнитель осуществил выход по месту жительства должника для проверки исполнения решения суда, о чем составлен соответствующий акт в присутствии понятых, судебных исполнителей, а также представителей должника. 13 февраля исполнительное производство было окончено в связи с его исполнением.

Борцам за справедливость Костюкевичам данное постановление, что горох о стенку. Они хотят его обжаловать. В поисках правды, жаждущие спокойствия супруги уже дошли до Министерства юстиции. Они все же надеются, что линолеум сверху создаст им все условия для комфортного проживания и решит все проблемы.

Павел Валькович:

Если будут найдены основания для отмены данного постановления, оно будет отменено и исполнительное производство будет возобновлено. Будет проведена проверка исполнения решения суда. Если возникнет необходимость, то будет создана комиссия с представителями взыскателя должника, а также жилищно-коммунального хозяйства Заводского района. И будет принято окончательное решение по вопросу исполнения требований данного исполнительного документа.

Эта бытовая история о банальной незаконной перепланировке, когда вместо одного полового покрытия жильцы без согласования кладут новое, не стоила бы и выеденного яйца, если бы не одно но. Радикально настроенные друг против друга соседи являются ярким примером для детей из 107 квартиры, которые стали невольными оловянными солдатиками в войне взрослых. Не исключено, что повзрослев, они будут также неистово, не выбирая выражений и средств, отстаивать свою правоту. Хорошо это или плохо — рассудит время.

Олег Усачев:

Вот уж действительно, людей, готовых умереть за идею, гораздо меньше, чем готовых за неё убить. Но это, что называется, крайности. Умные люди, если им не нравится этот мир — пытаются изменить себя. Если вы не очень умны — закройте глаза, уши и живите в изоляции!