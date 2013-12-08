В Беларуси приняты поправки в избирательное законодательство. Они вступают в силу 8 декабря 2013 года

Новости Беларуси. Сезон законотворчества открыт. Палата представителей на первом заседании приняла поправки в избирательное законодательство Беларуси в первом чтении. Документ вносит изменения в процесс проведения выборов и референдумов. В целом предстоящая сессия обещает быть достаточно результативной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К рассмотрению в Палате представителей готовится более 70 законопроектов. Все они востребованы временем и направлены на решение задач, поставленных Президентом Беларуси и обозначенных в Программе социально-экономического развития страны.

Психология личности депутата рядом энциклопедия государства и права вековой выдержки. Еще перед входом в овальный зал стало ясно, что здесь благополучно соседствуют опыт прошлого и требования современного. Неформальное общение коллег — на повестке дня 13 вопросов и традиционное начало сессии.

Большинство тем, которые сегодня обсуждали в Парламенте — вопросы силовых ведомств. Сегодня депутаты проголосовали «за» ратификацию Соглашения между Беларусью и Китаем о статусе воинских формирований. Это касается совместных учений.

Юрий Жадобин, министр обороны Республики Беларусь:

Нам очень интересен опыт военнослужащих китайской армии и в вопросах контртеррористических действий, и в вопросах миротворческой деятельности, которую они осуществляют. Под эгидой ООН они участвуют почти во всех миротворческих мероприятий. Мы только создали первое подразделение миротворцев. Конечно мы в этом заинтересованы, как и в развитии отношений во всех сферах.

Предвыборные дебаты на радио отменить и оставить возможность теледебатов. Более часа длилась дискуссия в овальном зале по поводу изменения избирательного законодательства.

Парламентские выборы в один тур, а результаты по принципу большинства. Предлагают отказаться и от бюджетного финансирования на агитацию. Правду о судимостях будут указывать кандидаты как в депутаты, так и в президенты. К слову, новшества меньше всего затронули Президентские выборы.

Лидия Ермошина, председатель Центральной избирательной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов:

Мы только ввели две либеральные нормы. То есть расширили финансовые возможности кандидатов в Президенты и позволили формировать избирательный фонд с момента регистрации группы. Фонды - это прозрачность. Нужно уходить от серых потоков финансирования выборов.

Что касается прозрачных урн для голосования (этот вопрос много обсуждали в последнее время), законодательно этот параметр решили не закреплять.

Лидия Ермошина, председатель Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов:

Ящики для голосования никогда не будут прописаны в законе. Это вопрос технический. Как не может быть прописан цвет бумаги, на котором печатаются бюллетени. Поэтому, если ящик для голосования будет заказан прозрачный и там, где средства на это есть, он заказывается, то Центральная комиссия это будет приветствовать. Но давайте не будем забывать, что у нас есть участки, которые организуются в не очень богатых колхозах. И обязать их покупать на выборы как минимум, скажем так, пять прозрачных урн суммой в сто долларов государство не вправе. И до такой степени вести к удорожанию выборы.

Также уже во втором чтении приняты поправки в законодательство по партиям и общественным объединениям. Порядок их создания упростят, устранят некоторые пробелы в правовом регулировании. Также появится возможность преобразовать общественное объединение в партию.

В целом, нынешняя сессия обещает быть насыщенной. В депутатском портфеле — более 70 законопроектов. От социальных вопросов до экономики. Есть место и большой политике. Но основная тема — рачительное использование бюджетных денег.

Для нынешних депутатов Парламента — это 3-я сессия. Опыт законотворчества уже есть. Однако, в этом сезоне им предстоит выдержать серьезный экзамен — впервые принять республиканский бюджет на будущий год.

Владимир Андрейченко, председатель Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Законы, которые предстоит принять парламенту, призваны не только обеспечивать модернизацию экономики, выполнение социальных обязательств государства, но и рациональное использование государственных средств.

Из этих стопок рабочих материалов в ближайшее время получится двухтомник. Главный финансовый путеводитель на будущий год — республиканский бюджет здесь раскладывают по сотням позиций. Сложные подсчеты и разумное распределение.

Людмила Добрынина, Председатель Постоянной комиссии по бюджету и финансам Палаты Представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Мы представляем прежде всего наши избирательные округа, наши регионы. и те проблемы, которые существуют сегодня, они существуют и по чистой воде, и по дорогам, где-то и по жилью вопросы. То есть чтобы мы могли это все вместе изложить и правильно отразить в бюджете. Главным приоритетом у нас остается выполнение государственных социальных обязательств.

Среди приоритетов нынешней сессии - законодательство о труде, здравоохранении, физкультуре и спорте. Широким блоком представлены законопроекты на укрепление национальной безопасности и совершенствование правоохранительной сферы.

В Совете республики по традиции со вступительным словом выступил председатель верхней палаты. Анатолий Рубинов отметил, что на осеннюю сессию запланирована обширная работа. Сенаторы хотят рассмотреть более 40 законопроектов. Кроме того, спикер подвел и итоги деятельности за прошедший период.

Анатолий Рубинов, председатель Совета республики Национального собрания Республики Беларусь:

Одним из важнейших направлений парламентской работы является международная деятельность. Ее основными итогами в межсессионный период стали активизация практического взаимодействия с нашими давними партнерами, продвижение Республики Беларусь в рамках многосторонней парламентской дипломатии.

Одной из основным форм двустороннего парламентского диалога является сотрудничество на уровне межпарламентских комиссий и групп дружбы. В июле состоялось седьмое заседание межпарламентских комиссий по сотрудничеству Национального собрания нашей страны и Национального собрания республики Армения. В настоящее время это представляется особенно актуальным, наше взаимодействие и сотрудничество с Арменией, в связи с перспективой присоединения ее к Таможенному союзу Беларуси, России и Казахстана.