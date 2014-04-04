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В Австралии официально признали «третий пол»

04 апреля 2014 14:22
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Новости Австралии. Суд Австралии признал некорректным разделение людей только на мужчин и женщин.

Теперь люди, имеющие признаки обоих полов могут официально считаться «людьми среднего рода».

Австралийское издание Sydney Morning Gerald считает принятое решение «историческим с далеко идущими последствиями». Кстати, это решение было вынесено судом по иску Норри Мэй-Уэлби.

Человек родился мужчиной, но более 30 лет назад перенес операцию по смене пола и принял решение жить «ни как мужчина, ни как женщина».

С 1 ноября 2013 года возможность указывать в документах третий пол («пол Икс») появилась и у граждан Германии.

До этого момента родители ребенка с признаками обоих полов были вынуждены в обязательном порядке регистрировать младенца как мальчика или девочку.

После нововведения выбирать из двух полов не придется: ребенка можно зарегистрировать как «икса».

Определить принадлежность к мужскому или к женскому полу ребенок сможет самостоятельно, уже в зрелом возрасте.

Напомним, изучая работу генов, ученые сделали интересное наблюдение – оказывается, пол человека может напрямую влиять на качество памяти.

Например, у женщин гораздо хуже развита зрительно-пространственная память.

Поэтому многим девочкам в школе очень тяжело даются такие предметы как физика и химия, геометрия. Но зато у них быстрее происходит процесс опознавания.

Как именно пол влияет на память человека? Подробности вы узнаете из видео.
 

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