Новости Беларуси. В Беларуси усилены меры наказания для нарушителей антинаркотического законодательства. Это не только строжайшая дисциплина, но и обязательное лечение. Подобная практика необходима, потому что чаще всего между словами «дилер» и «наркоман» можно поставить знак равенства.

Эдуарду Подлипко всего 26. Два с половиной года назад модные вещи молодой человек сменил на тюремную робу. Впереди — больше шести лет жизни за колючей проволокой. В «места не столь отдаленные» попал за распространение наркотиков.

Эдуард Подлипко, осужденный:

Эта глупость была моя. Самая большая глупость. На воле не знают, сколько за это дают, как отбывать наказание. Только когда сюда попадаешь, тогда начинаешь соображать, понимать.

За такие ошибки, согласно действующему Уголовному кодексу, придется дорого расплачиваться. В стране действует масштабная кампания по противодействию наркобизнесу.

Согласно 6-му Декрету главы государства, для причастных к незаконному обороту наркотиков организованы особые исправительные учреждения.

Здесь подчеркивают: несмотря на хорошие бытовые условия, эта колония совсем не похожа на санаторий.

Виктор Гордейчик, заместитель начальника исправительной колонии № 22 по идеологии и работе с кадрами:

Они будут содержаться в соответствии с законодательством. Условия содержания отбывания наказания чуть жестче, чем к остальным. Жестче — это означает, что за ними будет усилен контроль.

Чтобы «перевоспитывать» наркодельцов определили два спецучреждения. Это для «оступившихся» впервые, в Брестской области. Наркотических рецидивистов будут «перевоспитывать» на Витебщине. Главный критерий выбора — медицинские возможности колонии, ведь большинство осужденных за сбыт страдают и наркотической зависимостью.

Вероника Колесникович, психиатр-нарколог исправительной колонии № 22:

Самое главное в лечении наркотической зависимости — это создать длительную ремиссию, чтобы осужденный, который сюда прибыл, не имел возможности употреблять наркотики. Далее проводится рациональная психотерапия. Также при необходимости медикаментозная терапия.

Еще один эффективный воспитательный метод – трудотерапия. Осужденные работают на собственном деревообрабатывающем предприятии. А вот чтобы излечить душу – сами строят церковь.

Сергей Дорошко, начальник Департамента исполнения наказаний МВД Республики Беларусь:

Будет разделение этих людей, где будут соблюдены все требования законодательство, но сам жесткий режим, жесткий подход к этим людям заключается в жесткой дисциплинарной практике. Выполнение, невыполнения – у нас есть методы, по которым мы сможем спокойно работать с этой категорией людей, и мы добьемся того, что мы и исправим, и вылечим.

Сегодня в Беларуси за незаконный оборот наркотиков отбывают наказание около 3,5 тысяч человек, еще около 600 — находятся под следствием. Максимальный срок лишения свободы за подобные преступления, в результате которых погиб человек, увеличен до 25 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.