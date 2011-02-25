Многодетная семья в Минске: какие положены льготы

В семье Пушных из Минска пятеро детей, но Александр и Татьяна не собираются останавливаться на достигнутом: подумывают о шестом ребенке, а также о решении материальных и жилищных проблем.

Александр Пушной, отец пятерых детей:

Алина — первая девочка, потом появился Алексей, потом — Анастасия, потом — Александр и у меня на руках Владислав. Мечтаем еще об одной девочке. Мечтаем также улучшить жилищные условия. К сожалению, сейчас нет возможности, чтобы все дети проживали со мной, только самые маленькие — полгода, два с половиной года. И если бы такая возможность была, то я собрал бы всех и мы были бы более дружной и полноценной семьей.

Площадь 3-комнатной хрущевки, где прописана семья, не соответствует установленным нормам, так как на одного человека полагается не менее 15 метров, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Светлана Белаш, консультант Министерства труда и социальной защиты населения Республики Беларусь:

Многодетным семьям предоставлено право на внеочередное включение в списки граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на получение льготного кредита и совместное использование льготного кредита и одноразовой безвозмездной субсидии на строительство или приобретение жилых помещений. Предоставляется государственная поддержка на погашение этого кредита. При рождении 5-го ребенка погашается 100% по льготному кредиту.

Александр и его большая семья может построить как квартиру, так и коттедж. Для этого нужно обратиться с заявлением в исполнительный комитет. А пока не построен новый дом, семье Пушных полагается социальное жилье, а также выплаты от государства.

Олег Проценко, юрист:

Такая категория населения, как многодетная семья, при наличии некоторых материальных стеснений имеет право получать адресную социальную помощь. Все это определяется путем подачи заявления в орган социальной защиты, расположенный в районе, в котором проживает данная семья. Если семья действительно обладает правом не получение социальных выплат и жилищной помощи, этот вопрос будет решен положительно.

Чем больше детей, тем больше льгот и ниже налоги.

Светлана Белаш:

От обложения налогом на недвижимость освобождаются принадлежащие многодетным семьям здания и сооружения, в том числе незавершенное строительство. Кроме того, для родителей, которые являются плательщиками единого налога в многодетных семьях, ставка данного налога снижается на 20%. Физическим лицам, являющимися родителями трех и более детей, предоставляются льготы по таможенным платежам при ввозе товаров для личных бытовых и семейных нужд.

То есть обставить новое жилье можно подешевле, закупив товары в соседних странах. А пока мама и папа будут заниматься шоппингом, самых маленьких Сашу и Владика можно доверить няне, причем совершенно бесплатно.

Светлана Белаш:

При рождении трех и более детей в семье назначается бесплатное питание — детям первых двух лет жизни, без учета совокупного дохода семьи. Такие семьи имеют право на бесплатную услугу няни до достижения детьми 3 лет.

Алексей и Анастасия посещают школу и детский сад, плата за питание им должна быть снижена в два раза. А старшей дочери — Алине, полагается скидка до 50%, если она обучается на платной основе. Всех льгот не перечислить. Но самую главную награду Татьяна — мать пятерых детей уже по праву заслужила, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Светлана Белаш:

В нашей республике есть такая награда — Орден матери. Им награждаются женщины, которые родили и воспитали пять и более детей. С 2004 года этим орденом были награждены 6465 женщин, и из них 318 женщин — в 2010 году. При награждении Орденом матери выплачивается материальная помощь в размере пяти бюджетов прожиточного минимума.

Телефоны горячей линии телеканала СТВ: городской (Минск) 290-66-00 и мобильный (Velcom) 8-029-1-600-700.

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