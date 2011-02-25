Что делать, если из золотых сережек выпал камень на третий день после покупки, а продавец не считает себя виноватым?

Ольга купила золотые серьги. Однако на третий день после покупки девушка разочаровалась в своем приобретении.

Ольга:

Купила недавно золотые сережки. На третий день выпал камень. Пришла к продавцу и сказала об этом. Мне сказали: «Вы сами виноваты!»

Как доказать ему, что это не моя вина?

Людмила Скрицкая, юрисконсульт ОО «Защита потребителя»:

В данном случае потребитель имеет право обратиться к продавцу и потребовать возврата денег. Однако он должен предоставить продавцу доказательства, что его вины в поломке нет. Однако ему необходимо предоставить подтверждение того, что данный дефект носит производственный характер. Это можно сделать, обратившись в экспертную организацию, где будет проведена экспертиза.

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