Прямой эфир

Что делать, если из золотых сережек выпал камень на третий день после покупки, а продавец не считает себя виноватым?

25 февраля 2011 15:32
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Ольга купила золотые серьги. Однако на третий день после покупки девушка разочаровалась в своем приобретении.

Ольга:
Купила недавно золотые сережки. На третий день выпал камень. Пришла к продавцу и сказала об этом. Мне сказали: «Вы сами виноваты!»
Как доказать ему, что это не моя вина?

Людмила Скрицкая, юрисконсульт ОО «Защита потребителя»:
В данном случае потребитель имеет право обратиться к продавцу и потребовать возврата денег. Однако он должен предоставить продавцу доказательства, что его вины в поломке нет. Однако ему необходимо предоставить подтверждение того, что данный дефект носит производственный характер. Это можно сделать, обратившись в экспертную организацию, где будет проведена экспертиза.

Телефоны горячей линии телеканала СТВ: городской (Минск) 290-66-00 и мобильный (Velcom) 8-029-1-600-700.

Если вы хотите рассказать о своей проблеме или обсудить какой-либо сюжет программы «Добро пожаловаться», заходите в нашу группу (самый быстрый способ связи), и на наш форум.

Другие новости рубрики

Все новости
16 февраля 2011 17:14

Что делать, если новый холодильник за год пришлось ремонтировать 9 раз, а завод-изготовитель не признает его неисправным?

16 февраля 2011 16:33

Можно ли восстановить утерянный билет на междугородний автобус?

16 февраля 2011 15:51

Что делать, если ребенка укусила собака на площадке для выгула собак?