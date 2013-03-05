Шумные соседи: Куда обращаться и что им за это будет?

Найти управу на шумных и устраивающих вечеринки соседей? Можно! Только надо знать, как. Решать такого рода споры - компетенция ЖЭСов. А у сотрудников этих самых ЖЭСов не всегда бывает достаточно опыта, чтобы довести дело до суда.

Алексей Ермошин, адвокат:

Раньше это была проблема МВД, проблема участковых. Сейчас сотрудники ЖЭСа привлекают к ответственности. Из-за того, что не наработана у них практика, нет людей, которые знают, как все это правильно оформлять, не все сотрудники ЖЭСов знают, как это все сделать, существует проблема с непривлечением лиц, которые шумят.

А ситуация в выходные дни? Отдыху мешает стук молотка и шум перфоратора. К кому обращаться в данный момент? В ЖЭСе выходной и соседи звонят по номеру 102. Но далеко не всех соседей пугают размеры штрафа и другие меры наказания.

Алексей Ермошин, адвокат:

С большинства лиц, которые шумят, взять нечего. Получается, что на человека, который не работает, который ведет антиобщественный образ жизни, практически нет никакой управы.

По закону проводить ремонтные работы разрешено с 9 утра до 19 часов только в будние дни. В выходные вообще запрещено пользоваться строительными приборами, которые издают шум и вибрацию.

После 22 часов в доме должна быть полная тишина. Громко кричать и слушать музыку запрещено. Смотреть телевизор можно только с той громкостью, которая не помешает другим жильцам. Даже постоянно лающая собака может стать поводом для составления административного протокола.

Алексей Ермошин, адвокат:

Как штраф от 2 до 30 базовых величин, так и административный арест.

Кстати, если просьбы, предупреждения и даже штрафы не могут повлиять на неуемного соседа, суд может вынести самую строгую меру наказания - выселение без предоставления другого жилья.

Алексей Ермошин, адвокат:

Человек подымался в 17 часов дня, шел на охоту за макулатурой и стеклом, а потом всю ночь это стекло мыл в ванной. Получается, у соседки ребенок постоянно не высыпался, она не высыпалась. Жалобы в милицию и в ЖЭС ни к чему не приводили. В итоге, с учетом того, что эта комната была не частной, человека тогда выселили.

В апреле вступает в силу новый Жилищный кодекс, который позволяет ставить вопрос о выселении людей, имеющих большие задолженности по коммунальным платежам и ведущих антиобщественный образ жизни. Может быть, это как-то исправит ситуацию с неблагополучными соседями? Однако, перед вмешательством госорганов все-таки стоит попытаться договориться по-хорошему...