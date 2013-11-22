Новости Беларуси. Сдающих в аренду льготное жилье будут привлекать к ответственности. Соответствующие поправки в законодательство также приняли 22 ноября депутаты в первом чтении.

Предполагается, что ни такое жилье, ни его часть нельзя будет сдавать до полного погашения кредита. Касается это договоров найма и аренды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ирина Архипова, первый заместитель министра архитектуры и строительства Республики Беларусь:

Законопроект очень долго рассматривался, было очень много замечаний, говорили о том, что если мне положена льгота, значит я имею право воспользоваться ей так, как я хочу. И все-таки целевое назначение менять и сдавая в найм кому-то еще, мы считаем, что это неправильно.