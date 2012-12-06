Что делать, если из-за строителей негде парковаться и вся дорога в грязи?

Новости Минска. Горы песка, громоздкие самосвалы, специфическая лексика рабочих – своеобразные атрибуты любой стройки. А для жильцов 1-го Обуховского переулка в Минске они уже стали привычными. Но проблема в следующем: уже как год на переулке не развернуться как в прямом, так и в переносном смысле. Стройматериалы, специализированная техника, личный транспорт рабочих теснятся на небольшой площадке. И уже свои автомобили жильцам поставить некуда.

Виталий Суденков:

Переулок тупиковый, постоянно на переулок заезжают грузовые транспортные средства, паркуются.

Работники паркуются на площадки для разворота, которая, кстати, здесь единственная. Строители загораживают проезд и, следовательно, выехать жильцы не могут.

Сотрудники ГАИ - частые гости на 1-м Обуховском переулке. И, как оказалось, правда недовольных жильцов не совсем соответствует правде, написанной в правилах дорожного движения.

Владимир Юров, старший инженер по организации дорожного движения ОГАИ Московского РОВД города Минска:

Улица Обуховская и переулок Обуховский - это уже считается перекрестком, а, согласно правилам дорожного движения, 15 метров от перекрестка парковка транспортных средств запрещена. Следовательно, водители нарушают правила дорожного движения.

То есть нарушают правила остановки и стоянки не только водители строительной техники, но и сами жильцы. Однако парковка в неположенном месте – это еще полбеды. Строительные машины в буквальном смысле загрязняют городские дороги, совсем несложно отследить маршрут тракторов и бетоносмесителей по следам грязных колес. Кстати, прораб стройки уже трижды привлекался к административной ответственности за загрязнение проезжей части дороги. Наказать - наказали, только из этого вытекла, в прямом смысле слова, еще одна проблема.

Виталий Суденков:

Становится на проезжей части Обуховской улицы и со шланга поливает свои колеса, эта вся вода грязная стекает вниз на проспект Жукова, антисанитария полная. Хотя у них есть свои площадки, есть, куда ставить транспорт, есть, где мыться.

Владимир Юров, старший инженер по организации дорожного движения ОГАИ Московского РОВД города Минска:

У нас за мойку автомобиля в неположенном месте полагается штраф в размере до 0,5 базовых величин, что порою дешевле, чем помыть на действующей мойке. Поэтому, может, водители так безнаказанно себя чувствуют.

Действительно, прямо на глазах нашей съемочной группы водители мыли своих железных коней. Интересно, что сам транспорт находится в пределах стройки и получается, что нарушения нет.

Грязь на въезде и выезде – своеобразное препятствие, которое водители не в силах объехать.

Виталий Суденков:

Я когда выезжаю из дома, мне нужно ехать из-за этой грязи на мойку, приезжаю домой – опять грязный, снова надо ехать на мойку. Это никто не оплатит.

Кстати, въезд на 1-й Обуховский переулок со стороны проспекта Жукова запрещен, за исключением жильцов в случае отсутствия иного подъезда. Только узнать об этом можно либо у самих жильцов, либо у строителей. Знака «Запрещено» на въезде нет, хотя по дислокации дорожных знаков он должен быть.

Владимир Юров, старший инженер по организации дорожного движения ОГАИ Московского РОВД города Минска:

Об отсутствии дорожного знака переданы на СМЭП Мингорисплолкома, данный дорожный знак будет, согласно дислокации, восстановлен.

Александр Позняк, строитель:

Попросил бы жителей этого района и частного сектора немножко потерпеть, со временем все это обустроится, все будет нормально.

Действительно, ничем так не вредно злоупотреблять, как чужим терпением. Кстати, согласно Кодексу Республики Беларусь об административных правонарушениях, за ненадлежащее состояние строительной площадки полагается штраф от 4 до 10 базовых величин. А за нарушение правил благоустройства и содержания населенных пунктов – от 20 до 100 базовых. Жители вправе обратиться в Администрацию района, Госстройнадзор, санстанцию и Исполком. Если все вышеперечисленные организации возьмутся за дело серьезно, руководителю строительного объекта придется долго объяснять своей супруге, где деньги и как жить дальше, сообщили в программе «Добро пожаловаться!» на СТВ.