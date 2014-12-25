Правда об энергосберегающем устройстве «Saving Box»

Из бытовых 19 приборов, которые, по подтверждению изготовителя, должны поддастся воздействию «Saving Box», большая половина — вранье! Современные телевизоры, электроплиты, утюги, обогреватели, компьютеры, тостеры, кофеварки — никак не реагируют на это «чудо техники».

За подобные приборы в Беларуси просят от 350 до 500 тысяч рублей.

Здесь можно удивляться не только стоимости, но и жадности. Дело в том, что все подобные приборы приходят в Беларусь из Китая.

На популярном китайском сайте в Беларуси в среднем такой прибор стоит 5,5$.

Получается, то белорусские бизнесмены накручивают семикратную, восьмикратную прибыль с каждого прибора.