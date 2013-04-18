Похитители яйца Фаберже во Франции заявили о своем белорусском гражданстве

Новости Беларуси. Посольство Беларуси во Франции обратилось в полицию города Анмас с просьбой подтвердить информацию о задержании наших соотечественников по подозрению в хищении пасхального яйца в стиле Фаберже. Об этом сообщили в нашей дипмиссии в Париже.

Ценный экспонат был обнаружен полицейскими недалеко от швейцарской границы в ходе рядовой проверки автомобиля BMW. В нем находились трое граждан, двое из которых заявили о своей принадлежности к гражданству Беларуси. При этом подтверждающих документов у данных лиц не обнаружено. Задержанные сначала заявили, что подобрали драгоценность на земле, но потом стали утверждать, что купли её на блошином рынке.

Мужчинам предъявлено обвинение в хранении краденого имущества. Они уже находились в розыске в Швейцарии и Франции по обвинениям в воровстве. Дипломаты отслеживают дальнейшее развитие ситуации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.