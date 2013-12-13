Почему минский ЖЭС отказывается ремонтировать бывшую казарму на Миневича, 3, в которой ВЫживают люди?

Герои этого сюжета уже долгое время живут в ожидании лучших времен, но, похоже, это ожидание перерастает в хроническую форму, сообщили в программе «Добро пожаловаться» на СТВ.



Жители дома № 3 по улице Маневича, что в Минске, каждый день исправно следят за прогнозом погоды. Сообщения о дожде или мокром снеге приводят их в тихий ужас. Они бояться, что их старенький казарменного типа дом не выдержит капризов природы. Да и в самом помещении находиться можно разве что в пальто и шапке.



Галина Наумова, житель дома №3:

В квартирах сыро у нас. Вот видите: идет дождь, капает с крыш... И все это на стены.



Как известно, сырость – лучшее условие для появления плесени. Об этом жители дома знают не понаслышке. Многие из них уже несколько лет не могут закончить ремонт в квартире, потому что новые обои намокают и отклеиваются, а на стенах появляются чёрные плесневые пятна. Чтобы дом в ветреную и дождливую погоду не продувало насквозь, его обитатели обратились за помощью к коммунальщикам.



Виктор Кондратович, житель дома №3:

В октябре прошлого года мы обратились в райисполком на предмет утеплить нам дом, потому что этот дом первоначально предназначался как солдатская казарма.



В своё время физически подготовленные к походно-полевым условиям солдаты отслуживали 2 года и возвращались домой. Простые люди живут здесь десятилетиями. Чтобы создать хотя бы мало-мальски пригодную для нормальной жизни атмосферу, жильцы дома решили утеплить стены. Для этого существует множество способов: термошуба, пенопласт, минеральная вата… Однако, по версии коммунальщиков, для старенького здания самый оптимальный и наименее затратный вариант - старая добрая штукатурка. Она хоть и не теплоизоляционный материал, но прорехи в стенах закрыть может.



Виктор Кондратович, житель дома №3:

Ремонт будет закончен в сентябре 2013 года, потом перенесли на октябрь 2013 года, но уже ноябрь, а ничего не сделано. Дом в ужасном состоянии, конечно.



Люди ждут, наступили холода, а работа с места так и не сдвинулась. Рядом с домом стоят строительные леса, в коридорах лежат мешки с цементом, а ветер всё так же свистит и завывает в трещинах здания. Жильцы дома № 3 готовы были ждать столько, сколько надо. Если бы не одно но.



Виктор Кондратович, житель дома №3:

Получилось так, что пришли с актом. И причём не мастер сама обращалась. Она пригласила сюда дворника, и дворник давай обходить жильцов, чтобы мы подписали акт о выполненной работе. Конечно, никто ничего не подписал.



Теперь жильцы боятся, что ремонт и вовсе не закончится. В ЖЭС на все вопросы отвечают одно и то же: финансовые трудности, надо подождать. Сроки сдачи работ всё время переносятся, а теперь о них и совсем замолчали. А вот жильцы молчать не намерены. Их волнует вопрос: куда ушли деньги, которые они исправно отчисляли на капремонт?



Жители дома №3 говорят:

- Ну, раз начали, значит, деньги были выделены. Куда они делись?

- И красить начали, значит, и краска была.



В ЖЭС №68 на этот вопрос ответ бодрый и обнадеживающий – всё в порядке, к новому году работы закончатся. Или чуть позже. Конкретные сроки не называют – не хотят брать на себя лишние обязательства. А жители дома требуют ясности.



Елена Мойсейчик, юрист:

Жильцы на протяжение достаточно долгого времени производили отчисления на капитальный ремонт. Соответственно, они имеют право знать и ознакомиться с той документацией и с договором, заключенным между эксплуатирующей организаций, заказчиком и генподрядчиком, выполняющим капитальный ремонт. В том числе они имеют право обратиться с письменным заявление в эксплуатирующую организацию и потребовать указания сроков, которые предусмотрены договорными обязательствами по оказанию данных работ.



Если же такую информацию жильцам давать откажутся, то можно попытать счастья в стенах районной администрации. Если ответ районных чиновников не устроит, еще одно письмо отправить в мингорисполком. И так далее, до полной ясности и победы. Пора переложить часть головной боли с жильцов на коммунальщиков и чиновников.



Вот уж действительно, похоже, у нас по-прежнему самые умные и самые главные сидят в разных кабинетах. Будем надеяться, что, в конце концов, стены злополучного дома утеплят, и жильцы встретят Новый год в тепле и уюте.